Politique

La communauté vietnamienne au Japon souligne la portée du message du dirigeant To Lam à l’ONU

Le message de paix, de coopération et de responsabilité porté par le leader To Lam à l’ONU est salué au Japon, où la communauté vietnamienne contribue à renforcer les liens entre les deux pays et à promouvoir l’image d’un Vietnam dynamique et ouvert.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam a prononcé le 22 septembre un discours devant l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam a prononcé le 22 septembre un discours devant l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le discours prononcé le 22 septembre par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam devant l’Assemblée générale de l’ONU a porté un message en faveur de la paix, de la coopération et du développement, tout en soulignant le rôle actif et responsable du Vietnam sur la scène internationale.

Dans un entretien accordé à la VNA, Nguyen Hong Son, président de l’Union des associations des Vietnamiens au Japon, a souligné la portée de ce message pour les relations Vietnam-Japon ainsi que le rôle de la communauté vietnamienne au Japon dans la promotion de l’image du pays.

Selon lui, l’accent mis sur la paix, la coopération et le développement s’inscrit dans la continuité de la politique étrangère du Vietnam. Dans un contexte international marqué par les conflits et les incertitudes, l’attachement du Vietnam à la Charte des Nations unies, au droit international et au dialogue responsable revêt une importance particulière.

Concernant les quatre orientations présentées par le haut dirigeant To Lam que sont la restauration de la confiance, la promotion d'un développement inclusif, le renforcement de la gouvernance des technologies et la consolidation du multilatéralisme, Nguyen Hong Son a estimé que le Vietnam participait de manière de plus en plus active à la recherche de réponses aux défis communs. Dans le cadre du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, d’importantes possibilités de coopération existent notamment dans les sciences et technologies, la formation des ressources humaines et les échanges entre les peuples.

Selon Nguyen Hong Son, l’image du Vietnam en tant que membre actif de la communauté internationale, partenaire fiable et pays responsable peut contribuer à renforcer la confiance des autorités, des entreprises et de la population japonaises.

Pour la communauté vietnamienne au Japon, les priorités accordées au développement centré sur l’humain, à la transformation numérique et à l’innovation offrent de nouvelles possibilités aux intellectuels, experts, entrepreneurs et jeunes des deux pays. Ils peuvent notamment partager leurs connaissances, leurs technologies et leurs investissements avec le Vietnam, tout en valorisant les expériences japonaises adaptées au contexte vietnamien.

La communauté vietnamienne peut également contribuer aux échanges culturels et renforcer les liens entre entreprises, collectivités locales et jeunes des deux pays. Une communauté responsable, ouverte et digne de confiance contribuera ainsi à approfondir les relations entre les peuples vietnamien et japonais et à promouvoir l’image d’un Vietnam pacifique, dynamique et responsable, a-t-il conclu. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #To Lam #ONU
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