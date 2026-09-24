La Grèce souhaite accueillir davantage de travailleurs vietnamiens

Hanoï (VNA) - Le 23 septembre, l’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, accompagnée des ambassadeurs des pays de l’ASEAN, à savoir la Thaïlande, les Philippines et l’Indonésie, a eu une réunion de travail avec la ministre grecque du Travail et de la Sécurité sociale, Niki Kerameus, afin d’échanger sur les moyens de promouvoir la coopération dans le domaine du travail.

Informant les ambassadeurs de l’ASEAN de la situation de l’emploi en Grèce, Niki Kerameus a indiqué que le taux de chômage dans le pays était actuellement tombé à son niveau le plus bas depuis une décennie, à environ 8 %. Après la crise financière de 2009, le gouvernement grec a réduit d’environ 30 % les effectifs de l’appareil d’État. Parallèlement au redressement et au développement économiques, la Grèce met en œuvre une politique visant à réintégrer les personnes auparavant au chômage grâce à des programmes de remise à niveau et de formation, afin de répondre aux défis actuels, notamment ceux liés à l’essor de la révolution numérique, du travail en ligne et à la concurrence croissante de l’intelligence artificielle (IA).



En outre, pour soutenir son développement économique, la Grèce doit recruter de la main-d’œuvre, notamment des travailleurs qualifiés et hautement expérimentés en provenance d’autres pays, dont ceux de l’ASEAN. Bien qu’il ne soit pas l’organe chargé de négocier et de signer directement les accords de coopération dans le domaine du travail entre la Grèce et les pays tiers, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale collaborera avec les autres ministères et institutions concernés à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de protection sociale afin de mieux protéger les droits des travailleurs en général, y compris ceux des travailleurs étrangers exerçant en Grèce.



S'exprimant lors de la rencontre, l'ambassadrice du Vietnam, Pham Thi Thu Huong, a déclaré qu'environ 1 700 travailleurs vietnamiens travaillent actuellement en Grèce. Lors des contacts entre les hauts dirigeants des deux pays, plus récemment la rencontre entre les deux Premiers ministres en marge de la Conférence des Nations Unies sur les océans à Nice (France) en juin 2025 et la visite du ministre grec des Affaires étrangères au Vietnam en juillet 2026, les deux parties ont exprimé le souhait de promouvoir la coopération dans le domaine du travail.

L’ambassade du Vietnam en Grèce sert actuellement de passerelle pour encourager les négociations en vue de la signature d’un accord de coopération dans ce domaine entre les deux pays. Il est prévu qu’en 2027, afin de stimuler cette coopération, les autorités vietnamiennes compétentes se rendent en Grèce pour échanger directement avec les ministères, institutions et partenaires grecs.

​La ministre grecque du Travail et de la Sécurité sociale a exprimé le souhait d’accueillir davantage de travailleurs en provenance des pays de l’ASEAN, dont le Vietnam, et s’est déclarée prête à poursuivre les échanges sur la coopération dans le domaine du travail et les questions sociales.-VNA