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Vietnam–États-Unis : la diaspora au cœur de la coopération technologique

Les étudiants et experts vietnamiens aux États-Unis sont des « ambassadeurs du savoir » et constituent le lien le plus direct entre les écosystèmes éducatifs et d'innovation des deux pays, a déclaré le docteur Huynh The Du.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam à la rencontre avec des experts et intellectuels vietnamiens aux États-Unis
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam à la rencontre avec des experts et intellectuels vietnamiens aux États-Unis

New York (VNA) - Dans le cadre du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis, la communauté vietnamienne dans ce pays joue un double rôle de passerelle, en contribuant à promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines des technologies et de l’innovation, ainsi que les échanges entre les deux peuples, selon le docteur Huynh The Du, président et directeur de l’Association des experts et étudiants vietnamiens aux États-Unis.

Les étudiants et experts vietnamiens aux États-Unis sont des « ambassadeurs du savoir » et constituent le lien le plus direct entre les écosystèmes éducatifs et d'innovation des deux pays, a déclaré le docteur Huynh The Du, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion de la mission du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam pour participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU et mener des activités bilatérales aux États-Unis.

Selon le docteur Huynh The Du, les entrepreneurs et ingénieurs vietnamiens travaillant dans la Silicon Valley et d’autres grands pôles technologiques aux États-Unis peuvent contribuer à connecter le Vietnam aux sources de financement, à accompagner la mise sur le marché de nouvelles technologies et à favoriser le transfert de connaissances.

Grâce à leur position et à leur expertise, les Vietnamiens établis aux États-Unis peuvent également contribuer à renforcer la confiance entre les deux gouvernements et à apporter des points de vue indépendants sur les politiques publiques.

En outre, les experts dans les domaines de la santé, de l’éducation et du droit peuvent aider les organismes vietnamiens à renforcer leurs capacités et à se rapprocher des pratiques internationales.

Afin de construire un réseau de coopération efficace, le docteur Huynh The Du a suggéré au Vietnam d’accorder la priorité à quatre domaines technologiques stratégiques : les semi-conducteurs et les puces électroniques, l’intelligence artificielle et la science des données, les technologies vertes et les énergies renouvelables, ainsi que les biotechnologies et la santé.

Pour transformer le potentiel de la communauté intellectuelle vietnamienne aux États-Unis en ressources concrètes, le docteur Huynh The Du estime nécessaire de renforcer les mécanismes de coopération fondés sur des missions précises et des bénéfices mutuels. Cela pourrait notamment passer par la réalisation à distance de projets spécifiques afin de limiter les contraintes liées à la mobilité, l’assouplissement des procédures administratives dans la gestion des activités scientifiques pour faciliter les interventions de courte durée, ainsi que la création de laboratoires conjoints reliant directement les structures vietnamiennes et américaines.

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Le docteur Huynh The Du, président et directeur de l’Association des experts et étudiants vietnamiens aux États-Unis. Photo: VNA

L’expert estime que la visite du dirigeant To Lam revêt une importance stratégique. Il exprime le souhait de voir émerger des résultats concrets, notamment des percées dans les projets de coopération éducative et scientifique, la création de programmes de bourses, ainsi que des engagements de financement pour la formation de ressources humaines de haute qualité en matière de semi-conducteurs et d'intelligence artificielle entre les universités et entreprises des deux pays.

Il espère également que cette visite permettra de concrétiser les engagements relatifs aux chaînes d’approvisionnement, de favoriser la reconnaissance de l’économie de marché du Vietnam et de faciliter l’arrivée de capitaux américains dans le secteur technologique. Selon lui, les rencontres directes avec les hauts dirigeants contribueront à promouvoir l'esprit de grande union nationale et à créer un environnement de confiance incitant les intellectuels expatriés à contribuer durablement au pays. -VNA

#intellectuels vietnamiens aux États-Unis #Nouvelle ère
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