Le Vietnam et l’Arabie saoudite veulent renforcer leurs relations bilatérales

Hanoi (VNA) – La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a déclaré mercredi 23 septembre que le moment était venu pour le Vietnam et l’Arabie saoudite de porter leurs relations bilatérales à un niveau supérieur et de renforcer leurs liens avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG) dans son ensemble.



S’exprimant lors d’une cérémonie marquant le 96e anniversaire de la Fête nationale de l’Arabie saoudite, organisée par l’ambassade d’Arabie saoudite à Hanoi, la responsable vietnamienne a souligné que, sous la direction du roi Abdulaziz Al Saoud, l’unification de l’Arabie saoudite avait jeté les bases d’une nation moderne, prospère et dynamique.



Aujourd’hui, guidé par la « Vision saoudienne 2030 », le pays entreprend une transformation ambitieuse, diversifiant son économie au-delà du pétrole et investissant dans l’innovation, les énergies renouvelables et le tourisme, tout en se préparant à accueillir l’Exposition universelle de 2030 et la Coupe du monde de la FIFA 2034.



Le Vietnam suit de près ce parcours et le soutient fermement, a-t-elle affirmé.



Près de trois décennies ans après l’établissement des relations diplomatiques, l’amitié et la coopération entre le Vietnam et l’Arabie saoudite se sont considérablement renforcées et dynamisées, fondées sur le respect mutuel, la compréhension et une aspiration commune à la paix et à la prospérité.



Les deux pays entament une nouvelle phase de développement : l’Arabie saoudite met en œuvre sa « Vision 2030 », tandis que le Vietnam s’engage dans une nouvelle ère de croissance et de transformation pour atteindre ses objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045, a-t-elle souligné.

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, s'exprimant lors de la cérémonie marquant le 96e anniversaire de la Fête nationale de l’Arabie saoudite, à Hanoi, le 23 septembre. Photo: VNA

La vice-ministre Nguyên Minh Hang s’est dit convaincue que, grâce à l’engagement des dirigeants des deux pays et aux efforts de leurs peuples, les relations bilatérales continueraient de prospérer, portées par une forte croissance des échanges commerciaux et une coopération en matière d’investissement s’étendant aux secteurs de l’énergie, des sciences et technologies, ainsi que des infrastructures halal.



Ces efforts contribueraient à hisser la coopération bilatérale à un niveau supérieur, en phase avec les priorités de développement des deux pays, a-t-elle ajouté.



L’ambassadeur d’Arabie saoudite au Vietnam, Thamer Algosaibi, a déclaré que la Fête nationale était l’occasion de célébrer l’unité et les liens étroits unissant les dirigeants et le peuple saoudiens depuis la fondation du Royaume en 1932. Il a souligné que le pays avait connu une transformation à tous les niveaux, s’affirmant comme une nation moderne tout en préservant ses valeurs historiques et son patrimoine.



Dans le cadre de la « Vision saoudienne 2030 », cette transformation se poursuit en mettant l’accent sur l’élargissement des opportunités, l’autonomisation des citoyens, la diversification de l’économie ainsi que la promotion d’une croissance durable, de l’innovation et de la prospérité.



Le diplomate saoudien a affirmé que ces réalisations reflétaient non seulement la vision des dirigeants saoudiens, mais aussi la détermination et les aspirations du peuple saoudien.



Se disant impressionné par les réussites du Vietnam ces dernières années, il a souligné le succès du pays dans l’édification d’une économie dynamique et en pleine croissance, ainsi que son engagement ferme en faveur du développement.



L’ambassadeur Thamer Algosaibi s’est déclaré convaincu que le Vietnam continuerait à remporter de nouveaux succès, contribuant ainsi à améliorer le bien-être de sa population.



Concernant la coopération bilatérale, l’ambassadeur a mis en avant la volonté politique commune des dirigeants des deux pays, les réalisations concrètes accomplies au fil des ans, ainsi que le potentiel et les capacités de chacune des parties.



Il a ajouté que ces facteurs, conjugués aux cadres de développement définis par la « Vision saoudienne 2030 » et aux visions de développement du Vietnam pour 2030 et 2045, constitueraient un socle solide pour porter les relations entre le Vietnam et l’Arabie saoudite vers de nouveaux sommets. – VNA

