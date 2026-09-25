Le Vietnam se tient prêt à approfondir le partenariat stratégique avec le Canada

Ottawa (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État au Canada, le 24 septembre (heure locale), à Ottawa, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a prononcé un discours de politique générale intitulé "Le partenariat stratégique Vietnam-Canada dans un monde en pleine mutation".

​Dans son discours de bienvenue, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, a souligné que les deux parties avaient décidé d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique. Les relations entre les deux pays ne se limitent pas à la coopération commerciale : les deux parties coopèrent également dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’innovation, des échanges entre les peuples et dans de nombreux autres secteurs. Les deux parties tireront parti de ce partenariat stratégique pour approfondir leurs liens avec la région de l’Indo-Pacifique. Ce rapprochement bénéficie également de la contribution de la communauté vietnamienne au Canada, dont les membres ont contribué à la diversité du pays.

Dans son discours, To Lam a transmis au peuple canadien les sentiments d’amitié du Vietnam et son peuple, exprimant le souhait de continuer à resserrer les liens entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement du Canada, contribuant ainsi à approfondir les relations bilatérales, qui doivent être constamment entretenues et consolidées par la volonté politique, un cadre juridique et le soutien des peuples des deux pays.

Ayant payé un lourd tribut humain pour la paix, le Vietnam reste fermement attaché à une ligne de politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, l’autosuffisance, la coopération et le développement mutuel, ainsi qu’à la défense de la justice et du droit sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies.

Avec plus de 3 000 km de côtes, le Vietnam aspire également à devenir une puissance maritime et à tirer sa richesse de la mer, en conciliant le développement économique avec la protection des écosystèmes et des moyens de subsistance des populations côtières. Il souhaite renforcer la coopération dans le domaine des sciences marines et contribuer à la gouvernance mondiale des mers et des océans.

La nouvelle étape de développement du Vietnam ouvrira de nouvelles perspectives de coopération avec le Canada. En conjuguant les connaissances, les technologies et les ressources du Canada avec le marché vietnamien, une main-d’œuvre abondante et hautement qualifiée, ainsi que les efforts du Vietnam pour progresser, les deux pays pourront créer ensemble des produits, des services et des emplois de qualité.

To Lam a estimé que la décision du Vietnam et du Canada d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique à l’occasion de sa présente visite constituait l’aboutissement de plus d’un demi-siècle de coopération et d’amitié, témoignant de leur engagement commun à investir dans l’avenir.

Il a souligné les grandes orientations pour les prochaines années. Les deux pays doivent continuer à maintenir des échanges et des contacts réguliers, notamment à haut niveau, et discuter rapidement et franchement des évolutions susceptibles d’affecter leurs intérêts respectifs. Ils doivent également concrétiser rapidement le cadre du partenariat stratégique par un programme d’action assorti de priorités, de responsables chargés de sa mise en œuvre et d’une feuille de route claire.

Les deux parties doivent renforcer les échanges entre les commissions parlementaires, les groupes de parlementaires d’amitié et les jeunes parlementaires, ainsi que partager leurs expériences législatives en matière de gouvernance de l’intelligence artificielle, de protection des données, de droits des travailleurs et de soutien aux PME. La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, qui contribue à renforcer la confiance entre les deux pays, doit être approfondie conformément aux politiques, aux besoins et aux capacités de chacun.

Au cours de la dernière décennie, le Vietnam a été le premier partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN. Les deux pays doivent exploiter plus efficacement l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), afin d’aider les entreprises, notamment les PME, à accéder aux marchés, à répondre aux normes et à participer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement respectives.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam prononce un discours de politique générale intitulé "Le partenariat stratégique Vietnam-Canada dans un monde en pleine mutation". Photo : VNA

Les deux parties doivent promouvoir une croissance durable des échanges commerciaux et harmoniser leurs intérêts. Le Vietnam souhaite élargir les débouchés pour les biens, services et technologies canadiens, notamment les produits agricoles, les produits alimentaires, les technologies propres et l’éducation. Il soutient l’achèvement rapide des négociations sur l’accord de libre-échange ASEAN-Canada, en vue d’un accord substantiel, équitable et mutuellement bénéfique.

Les deux parties doivent également faciliter davantage le tourisme, les études, la recherche et les échanges culturels et artistiques, élargir les liens dans la formation, ainsi que les échanges d’enseignants et d’étudiants. Elles doivent accorder une attention particulière à la formation professionnelle, renforcer les liens entre les anciens étudiants vietnamiens au Canada et créer davantage de possibilités pour que les jeunes des deux pays se comprennent, travaillent et innovent ensemble, tout en renforçant leur coordination dans les mécanismes régionaux et internationaux.

Le Vietnam et le Canada partagent des intérêts dans le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi que dans le règlement pacifique des différends, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Le leader To Lam a souligné que le Canada était un pays « d’un océan à l’autre ». Le Vietnam, qui s’étend le long de la Mer Orientale a depuis longtemps tourné son regard vers la mer pour commercer et se connecter au monde. Sur la voie menant à devenir un pays développé, le Vietnam souhaite pouvoir compter sur l’accompagnement du Canada.

Enfin, il a souligné : "Le monde continuera à changer. J’espère que les parlementaires continueront à nous accompagner, afin que la vision d’aujourd’hui soit prolongée par des actions et des résultats demain. Le Vietnam est prêt à œuvrer avec le Canada à la construction d’une relation de partenariat stratégique approfondie, apportant des bénéfices concrets aux peuples des deux pays et contribuant à la communauté internationale.". - VNA

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