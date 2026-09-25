Politique

Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique Vietnam-Canada

​Le Vietnam et le Canada ont décidé d’élever leurs relations au niveau de Partenariat stratégique, à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm au Canada, les 24 et 25 septembre 2026.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm (gauche) et le Premier ministre canadien Mark Carney, en septembre 2026 à Ottawa. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm (gauche) et le Premier ministre canadien Mark Carney, en septembre 2026 à Ottawa. Photo: VNA

Ottawa (VNA) - À l’invitation de la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm a effectué la visite d’Etat au Canada les 24 et 25 septembre. Il s’agit de la première visite officielle d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) au Canada depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973. Cette visite constitue ainsi une étape importante dans les relations bilatérales.

Dans le cadre sa tournée, le dirigeant Tô Lâm s’est entretenu avec le Premier ministre canadien Mark Carney. Les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de porter les relations bilatérales vers une nouvelle étape de coopération plus profonde, substantielle et durable, fondée notamment sur le renforcement de la coopération économique, une croissance mutuellement bénéfique et le développement durable.

Les deux pays ont réaffirmé leur engagement en faveur du respect mutuel de leurs institutions politiques, de leur indépendance, de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale, ainsi que du dialogue ouvert et sincère, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.

Le nouveau Partenariat stratégique repose sur huit piliers : la coopération bilatérale, régionale et multilatérale ; le commerce, l’investissement, la finance et l’économie ; les transports, les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures ; la transformation numérique, l’intelligence artificielle (IA), les technologies avancées et l’innovation ; la sécurité énergétique, l’environnement et la croissance durable ; la sécurité alimentaire et l’agriculture-agroalimentaire ; la défense, la sécurité, les affaires maritimes, l’application de la loi et la justice ; ainsi que l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples.

Sur le plan politique et multilatéral, les deux parties ont convenu de maintenir des échanges réguliers de haut niveau et de renforcer les mécanismes de coopération existants. Elles se sont également engagées à approfondir leur coordination au sein de l’ONU, de l’APEC, des mécanismes dirigés par l’ASEAN, de la Francophonie et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), tout en réaffirmant le rôle central de l’ASEAN. Le Canada a salué la présidence vietnamienne de la Commission du CPTPP en 2026 et l'accueil de l'APEC en 2027, tandis que le Vietnam a appuyé les candidatures canadiennes pour le Sommet de la Francophonie en 2028 et l'APEC en 2029.

Le commerce constitue un autre pilier majeur. Le Vietnam est actuellement le premier partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN. Les deux pays soutiennent l’achèvement rapide des négociations sur l’accord de libre-échange ASEAN-Canada et souhaitent renforcer la mise en œuvre et l’élargissement du CPTPP.

La coopération sera également approfondie dans les transports, les chaînes d’approvisionnement, le numérique, l’intelligence artificielle, l’énergie propre, l’environnement, l’agriculture, la défense et la sécurité. Les deux pays ont notamment salué plusieurs accords et mémorandums d’entente dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et du transport maritime.

Dans l’éducation et les échanges entre les peuples, les deux parties souhaitent développer les partenariats universitaires, la recherche et la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs, notamment dans l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les sciences de la vie et les technologies avancées.

Les ministres des Affaires étrangères des deux pays coordonneront avec les organismes concernés l’élaboration d’un plan d’action destiné à mettre en œuvre les objectifs du Partenariat stratégique. -VNA

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