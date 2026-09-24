Politique

Le Premier ministre appelle à renforcer l’autonomie stratégique et à placer le peuple au cœur du développement

Lors d’une rencontre avec les électeurs de Hai Phong, le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé les grandes priorités du gouvernement pour 2026 et les années à venir, mettant l’accent sur le renforcement de l’autonomie stratégique, la poursuite d’une croissance à deux chiffres, la levée des goulets d’étranglement et l’amélioration de l’efficacité de l’action publique au service de la population et des entreprises.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung et la délégation des députés de l’Assemblée nationale de la ville de Hai Phong ont participé, le 24 septembre, à une rencontre avec les électeurs de la ville, en amont de la 2e session de la 16e législature de l’Assemblée nationale.

Lors de la rencontre, les électeurs ont formulé de nombreuses propositions concernant notamment les infrastructures portuaires et les transports, la gestion des zones maritimes, les politiques de soutien destinées aux petites et moyennes entreprises, le développement du secteur privé, la transformation numérique, l’application de l’intelligence artificielle dans l’éducation ainsi que les questions foncières.

S’exprimant à cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que la 2e session de la 16e législature revêtait une grande importance pour concrétiser les orientations stratégiques et les grandes décisions du Comité central et du Bureau politique, en vue de mettre en œuvre avec succès la Résolution du 14e Congrès national du Parti. Cette session couvrira un vaste éventail de domaines, de l’économie et de la société à la défense, à la sécurité et aux affaires étrangères.

Le Premier ministre a indiqué que 2026 constituait une année fondamentale pour créer l’élan et les conditions nécessaires au développement au cours du mandat et des années à venir. Dans un contexte international et régional complexe et imprévisible, il a souligné que l’objectif transversal était de renforcer l’autonomie stratégique, de promouvoir un développement rapide et durable, de placer le peuple au centre, de faire des institutions et des sciences et technologies des leviers de rupture, et de prendre l’efficacité de la mise en œuvre ainsi que la satisfaction de la population et des entreprises comme critères d’évaluation.

Au cours des huit premiers mois de l’année, les grands équilibres macroéconomiques sont restés globalement stables, l’inflation a été maîtrisée et la sécurité énergétique assurée. Le gouvernement a également accéléré les investissements dans les infrastructures stratégiques, les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique.

Pour les derniers mois de 2026, le gouvernement reste déterminé à atteindre une croissance à deux chiffres, à maintenir la stabilité macroéconomique et à maîtriser l’inflation. Le Premier ministre a demandé de poursuivre la mise en œuvre des directives du Comité central, du Bureau politique et de l’Assemblée nationale, de décaisser 100 % du plan d’investissement public, d’achever les projets majeurs et de mobiliser les investissements privés et étrangers. Il a également appelé à accélérer la transformation numérique, à améliorer les conditions de vie de la population, à renforcer la protection de l’environnement et la prévention des catastrophes naturelles, ainsi qu’à poursuivre les efforts en matière de défense, de sécurité, d’affaires étrangères et d’intégration internationale.

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Le Premier ministre Le Minh Hung et la délégation des députés de l’Assemblée nationale de la ville de Hai Phong participent à une rencontre avec les électeurs de la ville. Photo: VNA

Concernant Hai Phong, le Premier ministre Le Minh Hung a demandé à la ville de concentrer ses efforts, au cours des trois derniers mois de l’année, sur les objectifs de croissance, de recettes budgétaires, d’attraction des investissements et de décaissement des investissements publics, tout en résolvant les projets en difficulté. Il a notamment cité l’industrie, l’électronique, le commerce et le tourisme, ainsi que le soutien aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises.

Répondant aux propositions des électeurs, le Premier ministre a affirmé que les ministères et secteurs concernés devraient les examiner avec la plus grande responsabilité et traiter les questions relevant de leur compétence. Il a demandé de poursuivre la simplification maximale des procédures administratives, notamment des procédures relatives à l’impôt sur les sociétés, afin de réduire les coûts de mise en conformité pour la population et les entreprises et de créer les conditions nécessaires pour encourager les ménages et les particuliers exerçant des activités commerciales à se transformer volontairement en entreprises. Il a également demandé de lever les obstacles institutionnels, infrastructurels, administratifs et liés aux ressources, afin de créer des conditions plus favorables au développement socio-économique.-VNA

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