Hai Phong s’emploie à bâtir une main-d’œuvre maritime d’élite hautement qualifiée

Hai Phong (VNA) – Disposer d’une main-d’œuvre hautement qualifiée dans les secteurs des services maritimes et de la construction navale est un facteur crucial pour permettre à la ville portuaire de Hai Phong (Nord), de mettre en œuvre avec succès la résolution n°20-NQ/TW du Politburo, en date du 28 juillet 2026,

sur la construction et le développement du Vietnam en une nation maritime puissante.



Hai Phong est un hub majeur de l’économie maritime du Vietnam, grâce à ses solides capacités de construction navale et à son système de formation maritime de qualité. Outre ses activités de construction et de réparation de navires, la ville est également un fournisseur clé de main-d’œuvre maritime pour les entreprises nationales et internationales.



Selon Shinya Hitomi, représentant de NYK Energy Ocean Corporation, l’entreprise opère dans le transport maritime de ressources énergétiques et de matières premières tout en assurant des services de gestion de navires. Elle entretient des liens de coopération avec le Vietnam depuis plus de 30 ans, une relation initiée par le recrutement de marins vietnamiens en 1995. En 2007, NYK Energy Ocean a ouvert un bureau de représentation à Hai Phong. Les marins vietnamiens représentent actuellement environ 40% des effectifs travaillant à bord des navires gérés par la société, faisant du Vietnam l’un de ses principaux viviers de marins.



Kazuma Yamanaka, représentant de NS United Kaiun Kaisha, a indiqué que l’entreprise avait commencé à recruter et à former des diplômés de l’Université maritime du Vietnam, située à Hai Phong, dès 1996. Les deux parties entretiennent une coopération étroite depuis une trentaine d’années. L’expertise professionnelle remarquable et l’intégrité des marins vietnamiens sont très appréciées par l’entreprise et largement reconnues dans le secteur international du transport maritime.



Parallèlement au développement d’autres secteurs de l’économie maritime, l’industrie de la construction navale de Hai Phong connaît une reprise progressive et contribue de manière significative au développement de la ville ainsi que du pays tout entier. Toutefois, les entreprises de ce secteur rencontrent actuellement des difficultés considérables pour recruter de la main-d’œuvre.



Selon un représentant de la direction de la SARL de construction navale Phà Rung, les jeunes travailleurs qualifiés ne sont pas particulièrement attirés par les industries lourdes telles que la construction navale. L’entreprise a suggéré que l’État et la ville envisagent des mesures préférentielles, notamment en ce qui concerne l’âge de la retraite et la sécurité sociale des travailleurs, tout en préconisant que la ville étudie des moyens de financer la formation professionnelle des étudiants inscrits à des cursus liés à la construction navale.



D’après Dô Hông Hai, vice-recteur du Collège maritime et des voies navigables n°1 de la ville, Hai Phong entame une nouvelle phase de développement avec pour objectif de devenir un centre moderne d’économie maritime, un pôle logistique national, une porte d’entrée pour le commerce international et un important moteur de croissance du delta du fleuve Rouge.



Dans ce contexte, l’enseignement professionnel doit non seulement former des travailleurs dotés de compétences métier, mais aussi anticiper de manière proactive les besoins en main-d’œuvre, collaborer étroitement avec les entreprises et s’adapter aux évolutions rapides de la technologie et du marché du travail, a-t-il souligné.



Selon le prof.associé-Dr Pham Xuân Duong, recteur de l’Université maritime du Vietnam, l’établissement accorde une importance particulière au maintien de liens étroits et organiques avec les entreprises ainsi qu’avec les organismes publics de gestion.



De nombreux diplômés de l’université occupent actuellement des postes clés au sein de grandes entreprises et sociétés nationales, dans des secteurs tels que la gestion et l’exploitation portuaires, le transport maritime, la construction navale, les installations pétrolières et gazières, l’éolien en mer, la logistique, la construction portuaire et d’infrastructures sur le plateau continental, ainsi que la protection de l’environnement marin ; cela inclut de nombreuses grandes entreprises relevant du ministère de la Défense. – VNA



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