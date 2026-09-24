Le Vietnam mise sur les puces spécialisées pour renforcer son autonomie technologique

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Hanoï (VNA) - Les semi-conducteurs sont devenus un pilier de l’économie et de nombreuses industries modernes. Leur maîtrise conditionne non seulement la compétitivité des entreprises, mais aussi la sécurité des infrastructures essentielles, l’autonomie technologique, le développement économique ainsi que les capacités de défense et de sécurité.

Dans ce contexte, les puces spécialisées occupent une place particulière. Conçues pour répondre à des besoins précis, elles sont optimisées en fonction des usages, des conditions d’utilisation et des exigences propres à chaque application.

Le Vietnam a fait de ce secteur une priorité. La Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 fixe l’objectif de progresser vers la maîtrise des technologies des semi-conducteurs. La décision n°1018/QD-TTg relative à la stratégie de développement de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2050, retient la formule C = SET + 1, où « S » signifie « Specialized », pour les puces spécialisées. La décision n°21/2026/QD-TTg classe également les technologies des puces semi-conductrices et les produits à puces spécialisées parmi les technologies et produits stratégiques à développer en priorité.

Un levier d’autonomie technologique

Les puces spécialisées sont conçues pour résoudre des problèmes précis. Une puce d’IA pour caméra doit traiter rapidement les images, consommer peu d’énergie et protéger les données. Les puces destinées aux drones et aux robots doivent offrir une grande fiabilité et fonctionner en temps réel. Les puces de sécurité doivent établir une racine de confiance au niveau matériel.

Selon Nguyen Anh Tuan, directeur du Centre national d’appui à la production pilote de puces semi-conductrices du ministère des Sciences et des Technologies, cette orientation permet au Vietnam de valoriser ses atouts et de participer davantage à la chaîne de valeur mondiale.

L’objectif est de répondre aux besoins de secteurs tels que les caméras d’IA, l’IoT, les réseaux électriques, les stations de recharge, la robotique, les drones, les télécommunications, la santé et l’identification numérique. Il s’agit ensuite de définir l’architecture des puces, les technologies de fabrication, le conditionnement, les normes de test et la stratégie de commercialisation.

Le développement des puces spécialisées doit permettre aux entreprises vietnamiennes d’accroître la valeur créée localement dans les équipements et systèmes, tout en favorisant l’électronique, les véhicules électriques, l’énergie, l’automatisation et les infrastructures numériques.

L’autonomie technologique ne signifie pas tout produire au Vietnam. Elle consiste à maîtriser les étapes essentielles : définition des besoins, architecture, conception, vérification, données de test et choix des partenaires. Pour les systèmes critiques, cette capacité doit aussi permettre de contrôler la conception, d’évaluer la fiabilité et de disposer d’alternatives en cas de rupture d’approvisionnement.

L’État et les entreprises mobilisés

Le passage de la conception à une puce fonctionnelle reste coûteux et complexe. La production pilote, le conditionnement et les tests constituent notamment des obstacles pour les petites séries. Après la réalisation du prototype, les entreprises doivent encore finaliser les logiciels, les cartes électroniques, les certifications et l’intégration au produit.

« C’est le principal goulet d’étranglement que les politiques publiques et les infrastructures mutualisées doivent contribuer à lever », a souligné Nguyen Anh Tuan.

La décision n°1018/QD-TTg prévoit de promouvoir les puces spécialisées dans l’agriculture de haute technologie, l’automatisation, l’électronique grand public et la transformation numérique.

Le plan d’action 2026 du Comité national de pilotage pour le développement de l’industrie des semi-conducteurs prévoit notamment de sélectionner au moins trois familles de puces stratégiques afin de lancer un programme de développement de produits.

Le ministère des Sciences et des Technologies prépare également une liste de puces spécialisées dans certains secteurs prioritaires de la commande publique. Le projet comprend 20 groupes de puces, identifiés à partir des besoins des ministères, des entreprises, des instituts de recherche, des universités et des experts.

Le Centre national d’appui à la production pilote de puces semi-conductrices entend réduire les coûts et les risques liés au passage de la conception à la fabrication des prototypes. Il prévoit notamment de coordonner les infrastructures et les laboratoires communs, de mettre en relation les concepteurs avec les fabricants et les entreprises de conditionnement et de test, et de soutenir les essais.

Les industriels passent à l’action

Les entreprises vietnamiennes commencent également à investir dans la fabrication de puces.

Début 2026, le groupe Viettel a lancé la construction de la première usine vietnamienne de fabrication de puces semi-conductrices de haute technologie, sur 27 hectares dans le parc de haute technologie de Hoa Lac. La construction et le transfert de technologies doivent être achevés fin 2027, avec une production pilote prévue à partir de 2028.

Le lieutenant-général Tao Duc Thang, président-directeur général de Viettel, souligne que le projet comporte de nombreux défis, mais que le Vietnam doit franchir cette étape pour progresser vers la maîtrise de la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

Le groupe Geleximco prépare également un projet d’usine de fabrication de puces dans la province de Hung Yen, avec un lancement prévu en novembre 2026 et une commercialisation au début de 2028. Le groupe prévoit notamment d’intégrer des circuits de commande, des capteurs et des puces de puissance conçus par des ingénieurs vietnamiens dans ses véhicules électriques et son écosystème industriel.

Le développement de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs reste confronté à des défis importants. Mais avec une orientation claire, des politiques adaptées et la coopération de l’État, des entreprises et des partenaires internationaux, les puces spécialisées peuvent contribuer à renforcer l’autonomie technologique du Vietnam et sa participation à la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs. -VNA

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