Cérémonie d'accueil officielle au Canada pour le plus haut dirigeant vietnamien

Ottawa (VNA) – La gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, a présidé, le 24 septembre au matin (heure locale), la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et de la délégation de haut rang du Vietnam, en visite d’État au Canada.

La cérémonie s’est déroulée à Rideau Hall, à Ottawa, selon le protocole réservé aux chefs d’État.

S’adressant à la presse à l’issue de la cérémonie, la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, s’est dite heureuse d’accueillir le dirigeant To Lam et la délégation vietnamienne, soulignant les liens étroits entre les deux pays.

Bien que séparés par un océan, le Canada et le Vietnam sont liés par une amitié durable, forgée au fil des générations et fondée sur un engagement commun en faveur de la paix, du dialogue et de la coopération.

Cette relation s’est fortement développée dans de nombreux domaines, grâce aux complémentarités et aux intérêts communs des deux pays. Le Canada et le Vietnam sont également unis par leur engagement en faveur d’un Indo-Pacifique stable, ouvert et prospère. Cette amitié se manifeste aussi clairement à travers la communauté vietnamienne au Canada, dont la vitalité et les contributions enrichissent la société canadienne.

Selon la gouverneure générale du Canada, cette visite constitue une occasion de faire le bilan des acquis et de se tourner vers l’avenir. Dans un monde en profonde mutation, la coopération demeure, selon elle, la meilleure voie pour relever ensemble les défis auxquels sont confrontées les populations des deux pays, favoriser la prospérité et contribuer à la stabilité à long terme.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, rencontrent la presse. Photo: VNA

Pour sa part, le dirigeant To Lam a affirmé que le Vietnam accordait une grande importance à ses relations avec le Canada. Plus d’un demi-siècle après l’établissement des relations diplomatiques et près d’une décennie après la mise en place du cadre de partenariat intégral en novembre 2017, les relations bilatérales ont enregistré des avancées importantes, avec une confiance politique renforcée et une coopération élargie dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la défense et de la sécurité, des sciences et technologies, de l’éducation et des échanges entre les peuples.

Il a également salué les contributions de la communauté vietnamienne au Canada et lui a adressé ses salutations et ses remerciements, l’appelant à continuer de jouer son rôle de passerelle d’amitié entre les deux pays.

Il a exprimé l’espoir que sa visite ouvre un nouveau chapitre des relations Vietnam-Canada, marqué par un niveau accru de confiance politique, une convergence plus étroite des intérêts et des visions, ainsi que par la volonté de construire un partenariat durable, stable et substantiel, susceptible de devenir un modèle de coopération entre deux pays riverains du Pacifique.

Fort des acquis accumulés au fil des générations, de la forte volonté politique des deux parties et de l’interdépendance croissante de leurs intérêts, le dirigeant To Lam s’est dit convaincu que les relations Vietnam-Canada entreraient dans une nouvelle phase de développement, plus stratégique, plus globale, plus substantielle et plus efficace.

Intervenant à un moment où les relations Vietnam-Canada réunissent de nombreuses conditions favorables pour entrer dans une nouvelle phase de coopération plus large et plus substantielle, la visite du dirigeant To Lam contribuera à concrétiser les opportunités et le potentiel de coopération accumulés au cours de ces dernières années en orientations et programmes d’action concrets, apportant des bénéfices tangibles aux peuples des deux pays. -VNA