Le leader Tô Lâm s’entretient avec le Premier ministre canadien Mark Carney

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Ottawa (VNA) –Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm s’est entretenu avec le Premier ministre canadien Mark Carney à Ottawa le 24 septembre (heure locale), dans le cadre de sa visite d’État au Canada.

Le Premier ministre Mark Carney a chaleureusement accueilli le secrétaire général et président Tô Lâm ainsi que la délégation vietnamienne de haut rang pour cette visite d’État, soulignant le caractère historique de l’événement et sa capacité à insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, les orientant vers un développement plus approfondi et plus substantiel.​

Il a hautement apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, son rayonnement international croissant et ses contributions positives à la communauté internationale, affirmant que le Vietnam est un partenaire important pour le Canada dans le renforcement des relations avec l’ASEAN et la région Indo-Pacifique.​

Le leader Tô Lâm a remercié le gouvernement et le peuple canadiens pour leur accueil respectueux et chaleureux, a transmis les salutations et les meilleurs vœux du Premier ministre Lê Minh Hung au Premier ministre Mark Carney, et a exprimé l’espoir d’accueillir prochainement le chef du gouvernement canadien au Vietnam.

Il a félicité le Canada pour ses réalisations majeures en matière de développement économique ainsi que de diversification des marchés et des partenaires, lesquelles ont contribué à renforcer la position du Canada sur la scène internationale.

Présentant les objectifs stratégiques du Vietnam pour sa nouvelle ère de développement, il a souligné que le Vietnam considère le Canada comme un ami et un partenaire de confiance, avec lequel il partage de nombreux intérêts communs et visions stratégiques.

Les deux dirigeants ont convenu que les relations entre le Vietnam et le Canada ont enregistré des résultats importants au cours de plus de cinquante années de construction et de consolidation de l’amitié, ainsi que durant près d’une décennie de mise en œuvre du cadre de partenariat intégral.

La confiance politique et la compréhension mutuelle n’ont cessé de se renforcer ; les liens économiques, commerciaux et d’investissement sont devenus un pilier essentiel des relations bilatérales, tandis que la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’éducation et de la formation, de la science et de la technologie, de la culture ainsi que des échanges entre les peuples a continué de s’élargir.

Sur cette base, les deux dirigeants ont convenu que les relations entre le Vietnam et le Canada réunissaient toutes les conditions pour entrer dans une nouvelle phase de développement, caractérisée par une confiance politique accrue, une coopération plus vaste et plus substantielle, ainsi que des intérêts plus étroitement imbriqués, concrétisée par l’élévation des liens bilatéraux au rang de partenariat stratégique. Ils ont convenu d’élaborer prochainement un agenda et un plan d’action concrets pour la mise en œuvre efficace de ce nouveau cadre relationnel.

Les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, de promouvoir la coopération parlementaire, d’exploiter efficacement les mécanismes bilatéraux — notamment les consultations et dialogues réguliers entre les ministères des Affaires étrangères — et de se soutenir mutuellement au sein des forums régionaux et multilatéraux.

Le Premier ministre Mark Carney a exprimé sa volonté de faire de la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la finance et de l’intégration économique un moteur essentiel du partenariat stratégique ; de faciliter l’accès au marché pour les marchandises ; d’intensifier la promotion du commerce et de l’investissement ainsi que les liens au sein des chaînes d’approvisionnement ; d’encourager les entreprises et les fonds d’investissement canadiens à accroître leurs investissements au Vietnam ; d’accueillir favorablement de nouveaux domaines de coopération tels que les infrastructures et les transports ; et de soutenir la mise en place de liaisons aériennes directes entre les deux pays.

​Il a proposé que les deux parties renforcent le rôle de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) dans la promotion du libre-échange et œuvrent à une conclusion rapide des négociations sur l’accord de libre-échange entre l’ASEAN et le Canada, élargissant ainsi les perspectives de coopération tout en diversifiant les marchés et les chaînes d’approvisionnement.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que les deux pays devaient se concentrer sur de nouvelles priorités dans leurs relations bilatérales, notamment en faisant de la science et de la technologie, de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle et des technologies de pointe de nouveaux moteurs de coopération.

Il a suggéré de renforcer la coopération en matière de recherche, de développement et d’application des nouvelles technologies, de partager les expériences relatives à la transformation numérique ainsi qu’au développement de l’administration, de l’économie et de la société numériques, et d’accorder une plus grande importance au développement de ressources humaines de haute qualité.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les liens entre universités, instituts de recherche et entreprises, de renforcer la recherche conjointe ainsi que le transfert de connaissances et de technologies, et de développer des écosystèmes d’innovation.

Elles ont convenu d’élargir la coopération énergétique — notamment dans les domaines des énergies propres, du gaz naturel liquéfié (GNL) et des énergies renouvelables — et de stimuler le potentiel de coopération dans le nucléaire civil. Elles ont également décidé de renforcer leur coopération dans les domaines de la santé, de l’environnement, de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de l’éducation et de la formation, de la culture et des échanges entre les peuples, tout en tirant parti de leurs atouts complémentaires en matière d’agriculture, de production et de commerce alimentaires pour contribuer à bâtir des chaînes d’approvisionnement durables.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a proposé que le Canada continue d’accorder de l’attention à la communauté vietnamienne au Canada et de créer des conditions favorables pour lui permettre de stabiliser sa situation, de s’intégrer et de se développer, d’apporter une contribution positive à la société canadienne et d’agir comme un pont d’amitié entre les deux pays.

Concernant la coopération en matière de défense et de sécurité, les deux parties ont convenu de renforcer leur collaboration dans ces domaines ainsi que dans l’application de la loi, en fonction des besoins et des aspirations de chacune ; d’élargir la coopération face aux défis de sécurité non traditionnels (sécurité maritime, cybersécurité, aide humanitaire, opérations de maintien de la paix des Nations Unies, prévention et lutte contre la criminalité transnationale) ; et de soutenir les efforts visant à instaurer un dialogue bilatéral sur la sécurité et l’application de la loi.

Le chef du gouvernement canadien a affirmé le soutien du Canada à l’organisation par le Vietnam du troisième Salon international de la défense du Vietnam et a indiqué que le Canada y enverrait des représentants. Il a salué le projet du Vietnam d’ouvrir prochainement un bureau d’attaché de défense au Canada.

S’agissant des questions régionales et internationales, les deux parties ont partagé une vision commune fondée sur le renforcement du dialogue et de la coopération, ainsi que sur le respect du multilatéralisme, de la Charte des Nations Unies et du droit international.

Elles ont réaffirmé l’importance de préserver la paix, la stabilité, la sécurité et la sûreté, ainsi que la liberté de navigation et de survol en mer Orientale ; elles ont convenu que les différends devaient être résolus par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

Le Premier ministre Mark Carney a réaffirmé le soutien du Canada à la centralité de l’ASEAN ainsi qu’au renforcement de la coopération entre l’ASEAN et le Canada.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coordination au sein des Nations Unies, de la Francophonie, de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), du CPTPP et des mécanismes dirigés par l’ASEAN.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a salué le soutien apporté par le Canada au Vietnam dans l’exercice de ses responsabilités internationales. Le Premier ministre Mark Carney a également remercié le Vietnam pour son appui aux efforts visant à renforcer les relations ASEAN-Canada et à accélérer les négociations sur l’accord de libre-échange entre les deux parties.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a invité le Premier ministre Mark Carney à effectuer une visite officielle au Vietnam en 2026 et à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC en 2027.

Le Premier ministre Mark Carney a accepté cette invitation avec plaisir, affirmant que le Canada soutient l’événement et se tient prêt à coordonner ses actions avec le Vietnam pour contribuer au succès de l’APEC 2027.

À cette occasion, les deux dirigeants ont assisté à l’échange de documents de coopération entre des organismes des deux pays et ont annoncé une déclaration conjointe portant sur l’élévation officielle des relations Vietnam-Canada au rang de partenariat stratégique.

Ils ont exprimé leur conviction que ce nouveau cadre relationnel ouvrirait un nouveau chapitre dans les liens bilatéraux, permettant à la coopération entre le Vietnam et le Canada de se développer de manière plus approfondie, substantielle et efficace, tout en apportant une contribution positive à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde. – VNA

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