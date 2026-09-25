Le Vietnam et le Canada veulent porter leurs relations bilatérales à un niveau supérieur

​Ottawa (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s’est entretenu jeudi 24 septembre (heure locale) avec la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, convenant d’œuvrer pour porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.

La gouverneure générale Louise Arbour a souligné qu’il s’agissait de la première visite d’un chef d’État étranger qu’elle recevait depuis son entrée en fonction, qualifiant cette visite d’étape marquante dans les relations bilatérales.

Elle a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques et a salué sa position et son rôle croissants sur la scène internationale, ainsi que ses orientations et objectifs de développement pour la nouvelle ère.

La gouverneure générale Louise Arbour a affirmé que le Canada considère le Vietnam comme un partenaire important dans la région et que les deux pays partagent des intérêts communs concernant le maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région du Pacifique.

Elle a indiqué que, sur la base des liens tissés au fil des générations, les deux pays devaient œuvrer pour hisser leurs relations à un niveau supérieur. Le Canada est prêt à tirer parti de ses atouts dans les domaines des ressources, de la technologie, de l’éducation, de l’énergie, de l’agriculture et de la finance pour élargir la coopération avec le Vietnam.

De son côté, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné qu’il s’agissait de la première visite d’État d’un haut dirigeant du Parti et de l’État du Vietnam au Canada depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Il a réaffirmé que le Vietnam accorde une grande importance à ses relations avec le Canada et a souligné les progrès réalisés après près d’une décennie de partenariat intégral. La confiance politique s’est renforcée, tandis que la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la défense et de la sécurité, de la science et de la technologie, de l’éducation ainsi que des échanges entre les peuples a donné des résultats positifs.

Le leader vietnamien a proposé de continuer à intensifier les contacts et les échanges de délégations, notamment de haut niveau, de renforcer la confiance politique, de tirer parti des mécanismes de coopération existants et de consolider la coordination ainsi que le soutien mutuel au sein des forums régionaux et multilatéraux.

En matière d’économie, de commerce et d’investissement, il a appelé à mieux exploiter les cadres de coopération, à élargir les marchés et à connecter les chaînes d’approvisionnement.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a également proposé d’encourager les investissements à long terme des entreprises et des fonds canadiens au Vietnam et de renforcer la coopération dans les secteurs des transports, des infrastructures et de la logistique.

Le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, lors de leur entretien, à Ottawa, le 24 septembre. Photo : VNA

Les deux pays doivent stimuler de nouveaux moteurs de croissance grâce à la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle et des technologies de pointe, a-t-il souligné.

Le leader vietnamien a suggéré d’élargir la coopération dans les domaines de l’énergie, du développement vert, de la lutte contre le changement climatique, de la santé, de l’agriculture de haute technologie, de la sécurité alimentaire et du développement durable.

En matière de défense et de sécurité, il a proposé de renforcer la coopération dans les domaines de la formation, du renforcement des capacités, du maintien de la paix des Nations Unies, de la sécurité maritime, du traitement des séquelles de la guerre, de la recherche et du sauvetage, ainsi que de la lutte contre la criminalité transnationale et les menaces non conventionnelles. L’éducation, la culture et les échanges entre les peuples demeureront un pilier important des relations bilatérales.

La gouverneure générale Louise Arbour a souscrit aux grandes orientations présentées par le secrétaire général et président Tô Lâm, et a affirmé que le Canada était prêt à accompagner le Vietnam dans le renforcement de la coopération sur des sujets d’intérêt commun.

Elle a également pris note de la proposition visant à ce que le Canada continue de créer des conditions favorables permettant à la communauté vietnamienne de

s’établir, de s’intégrer profondément, de promouvoir ses atouts, de contribuer activement au développement du Canada et de jouer un rôle de pont d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Concernant les questions régionales et internationales, les deux parties ont convenu de la nécessité de renforcer le dialogue et la coopération, de promouvoir le multilatéralisme et de respecter la Charte des Nations Unies ainsi que le droit international, dans un contexte mondial en pleine mutation.

​Le Vietnam et le Canada ont convenu de poursuivre leur coordination au sein des Nations Unies, de l’ASEAN, de l’APEC, de la Francophonie, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et d’autres mécanismes multilatéraux pertinents.​

Les deux parties ont soutenu le rôle central de l’ASEAN ainsi qu’une participation renforcée du Canada à la coopération avec l’ASEAN et la région Indo-Pacifique, contribuant ensemble à relever les défis communs et à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.​

À l’issue l’entretien, le secrétaire général et président Tô Lâm a invité la gouverneure générale Louise Arbour à se rendre au Vietnam à une date qui lui conviendrait. La gouverneure générale du Canada a remercié le leader vietnamien et a accepté l’invitation avec plaisir. – VNA

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