Politique

Le Vietnam et le Royaume-Uni renforcent leur amitié et les liens entre leurs peuples

La célébration du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam à Londres a mis en lumière les avancées de la coopération bilatérale et le rôle essentiel des échanges humains et culturels dans l’approfondissement du Partenariat stratégique global.

L’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, Do Minh Hung. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, Do Minh Hung. Photo: VNA

Londres (VNA) - Le Vietnam est l’un des partenaires importants du Royaume-Uni, a affirmé Mark Gooding, directeur général pour l’Asie-Pacifique au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, lors de la cérémonie célébrant le 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, organisée le 23 septembre à Londres par l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information à Londres, Mark Gooding a salué les résultats concrets de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines. Les échanges commerciaux poursuivent leur forte croissance, tandis que le Royaume-Uni accompagne activement le Vietnam dans la mise en place du Centre financier international à Da Nang et à Hô Chi Minh-Ville. Le Partenariat pour une transition énergétique juste, d’une valeur de plus de 15 milliards de dollars, contribue également à l’objectif de neutralité carbone du Vietnam.

Il a particulièrement souligné l’importance des échanges entre les peuples. Quelque 12 000 étudiants vietnamiens étudient actuellement au Royaume-Uni et le nombre de visiteurs britanniques au Vietnam a augmenté de 20 % entre 2024 et 2025.

Cette cérémonie, qui a réuni plus de 200 invités, intervient alors que les relations Vietnam-Royaume-Uni connaissent une nouvelle étape. Lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam au Royaume-Uni, fin octobre 2025, les deux pays ont publié une Déclaration commune portant leurs relations au niveau de Partenariat stratégique global, après plus de cinq décennies de relations diplomatiques et 15 ans de Partenariat stratégique.

L’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, Do Minh Hung, a souligné que la coopération multiforme entre les deux pays offrait de nombreuses perspectives d’approfondissement, notamment dans la diplomatie parlementaire, la diplomatie populaire et les échanges entre les peuples. Il a également mis en avant le rôle de la communauté vietnamienne, des étudiants et des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni, qu’il considère comme des "ambassadeurs populaires" contribuant à promouvoir l’image d’un Vietnam dynamique, moderne et riche de son identité culturelle.

La coopération parlementaire constitue également un axe important, avec notamment la création d’un groupe d’amitié parlementaire avec le Vietnam au Parlement britannique.

Sur le plan économique, le Partenariat stratégique global ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises des deux pays. Radiana Vlahova, directrice générale de la London Southside Chamber of Commerce, a exprimé l’espoir de voir les relations bilatérales continuer à se développer fortement au cours des cinq prochaines années, grâce à des échanges plus réguliers et à une coopération accrue dans les domaines culturel et économique.

La cérémonie a également été marquée par une forte présence de la communauté vietnamienne. Pour Huynh Anh Vo, qui vit au Royaume-Uni depuis 18 ans, ces célébrations constituent un moment privilégié pour exprimer son attachement au pays natal et contribuer au rapprochement culturel et commercial entre les deux pays.

La soirée s’est achevée par un programme musical réunissant la pianiste vietnamienne Bich Tra (Tra Nguyen) et le pianiste polonais Tomasz Lis, placé sous le signe de l’amitié entre les deux pays à travers la musique et la culture. -VNA

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