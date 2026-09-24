Tourisme

Da Nang multiplie les offres pour attirer les touristes sud-coréens

Durant les sept premiers mois de l'année 2026, la ville a accueilli plus de 1,2 million de touristes sud-coréens, représentant 20,2 % du total des entrées internationales. Actuellement, environ 140 vols hebdomadaires relient Da Nang aux grandes villes sud-coréennes.

Durant les sept premiers mois de l'année 2026, la ville a accueilli plus de 1,2 million de touristes sud-coréens. Photo: VNA
Durant les sept premiers mois de l'année 2026, la ville a accueilli plus de 1,2 million de touristes sud-coréens. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - À l’occasion de la saison touristique du Chuseok 2026, la ville de Da Nang met en place le programme promotionnel « J’aime Da Nang ». Du 21 au 27 septembre, plus de 5.000 cadeaux et bons de réduction sont proposés aux touristes sud-coréens. De nombreuses entreprises locales participent à l’initiative en accordant des réductions sur l’hébergement, la restauration, les loisirs, les services de bien-être et le golf.

De leur côté, certains sites proposent leurs propres offres promotionnelles. Le complexe Sun World Ba Na Hills réduit notamment les tarifs des billets de téléphérique et de certaines formules de restauration du 21 au 30 septembre pour cette clientèle. Les visiteurs peuvent bénéficier de ces avantages auprès des points d’assistance touristique, sur présentation de leur passeport ou de leur billet d’avion.

La République de Corée figure parmi les partenaires et marchés touristiques stratégiques de Da Nang. À fin août 2026, la ville comptait 312 projets d’investissement direct sud-coréens, pour un capital enregistré d’environ 1,56 milliard de dollars.

Durant les sept premiers mois de l'année 2026, la ville a accueilli plus de 1,2 million de touristes sud-coréens, représentant 20,2 % du total des entrées internationales. Actuellement, environ 140 vols hebdomadaires relient Da Nang aux grandes villes sud-coréennes.

Afin de consolider ces flux, Da Nang prévoit d'organiser un voyage d'études et de découverte pour les agences de voyages sud-coréennes lors du Festival du tourisme de Da Nang en octobre 2026.

Parallèlement, la ville intensifie ses actions de promotion sur d’autres marchés, notamment en Inde, au Japon, en Chine, en Russie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Ces efforts s’accompagnent de l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes et de l’organisation de rencontres professionnelles afin de diversifier les marchés émetteurs.

L’ensemble de ces mesures vise à contribuer à l’objectif fixé pour 2026, à savoir accueillir plus de 19,1 millions de visiteurs, dont environ 8,7 millions de touristes internationaux et 10,4 millions de touristes nationaux, confirmant ainsi le rôle central du tourisme dans l’économie locale-VNA

#​Da Nang #touristes sud-coréens #Nouvelle ère
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