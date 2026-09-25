Un concert à Paris mobilise des fonds pour aider les agriculteurs vietnamiens face aux inondations

Paris (VNA) - L’association Anchor Resilience a organisé, le 24 septembre à Paris, un "Concert de Solidarité" destiné à mobiliser des fonds pour un projet pilote visant à renforcer la capacité des ménages agricoles vulnérables du Centre du Vietnam à faire face aux risques d’inondation et aux phénomènes météorologiques extrêmes.



La particularité de ce projet est de ne pas se limiter aux secours après une catastrophe, mais de permettre aux populations concernées d’accéder à l’avance à un mécanisme d’assurance. Selon le plan, la phase pilote devrait initialement bénéficier à quelque 100 à 120 ménages vulnérables du Centre, avec la participation de partenaires locaux et d’une compagnie d’assurance agréée.



Tran Louis Hung Anh, représentant d’Anchor Resilience, a expliqué que, contrairement aux dispositifs traditionnels de secours, qui interviennent généralement après la survenue des dommages, le projet vise à fournir aux habitants une protection financière en amont. Selon le mécanisme présenté, lorsque les précipitations dépassent un seuil défini dans le contrat, une aide peut être déclenchée plus rapidement, sans attendre une campagne de collecte de fonds. Les agriculteurs disposeraient ainsi plus tôt de ressources pour reprendre leur activité et se préparer davantage à chaque saison des pluies et des tempêtes.



Les organisateurs ont fixé à 5 000 euros, soit environ 5 600 dollars, l’objectif de collecte du concert. Les fonds recueillis devraient servir à faciliter l’accès à ce mécanisme de protection contre les risques, ainsi qu’à financer des activités de sensibilisation et de prévention des catastrophes.



Pour les ménages agricoles, disposer rapidement de ressources après une inondation peut notamment permettre de racheter des semences, de réparer les équipements, de remettre en état les installations d’élevage et de réduire le risque qu’un choc climatique ne se transforme en difficultés économiques prolongées.



Afin de sensibiliser davantage le public français et la communauté vietnamienne aux risques climatiques auxquels le Vietnam est confronté, Anchor Resilience a choisi la musique comme moyen de rapprochement. Le programme a réuni des œuvres de compositeurs célèbres, parmi lesquels Mozart, Chopin, Debussy et Rachmaninov, ainsi que des compositions de Van Cao, Do Nhuan, Nguyen Dinh Thi et Pham Duy. Les pianistes Vu Ngoc Can et Vu Thanh Nhat et la chorale Hop Ca Quê Huong ont participé à la soirée.



Tran Duc Tuan, membre de Hop Ca Que Huong, a souligné que la musique représentait pour les artistes non seulement un moyen de préserver et de promouvoir la culture vietnamienne, mais aussi une forme de solidarité : "Nous espérons que chaque voix pourra contribuer, à sa manière, à soutenir les habitants du Centre touchés par les inondations", a-t-il déclaré.



Le concert a également suscité l’intérêt de plusieurs Français. Alain Bonnet, membre de l’association Village de l’Amitié Van Canh à Hanoï, a indiqué avoir été directement témoin de pluies intenses et d’inondations devenues plus fréquentes au Vietnam. Pour lui, la capacité des ménages agricoles à surmonter des chocs climatiques répétés revêt une importance vitale, et les modèles permettant aux populations de mieux anticiper les risques doivent être encouragés.



À travers cette soirée musicale, Anchor Resilience entendait non seulement mobiliser des ressources pour un projet concret, mais aussi attirer l’attention du public français sur les effets de plus en plus visibles des catastrophes naturelles et du changement climatique sur les moyens de subsistance des populations vietnamiennes. Cette démarche met en avant une approche privilégiant le renforcement de la résilience et la reprise rapide des communautés vulnérables, au-delà des seuls secours apportés après les catastrophes. -VNA

source