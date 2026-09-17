Environnement

Pluies et inondations : d’importants dégâts dans plusieurs localités

Au 17 septembre à 17h30, les pluies, inondations et glissements de terrain avaient fait trois morts et causé d’importants dégâts aux habitations, aux cultures, aux zones aquacoles et aux infrastructures dans plusieurs localités du Vietnam.

Dans la commune de Kim Tan, province de Thanh Hoa, le premier étage de maisons à deux ou trois niveaux est déjà submergé à plus de la moitié. Photo: VNA
Dans la commune de Kim Tan, province de Thanh Hoa, le premier étage de maisons à deux ou trois niveaux est déjà submergé à plus de la moitié. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon le Département de la gestion des digues et de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles, relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, au 17 septembre à 17h30, les pluies, inondations et glissements de terrain avaient fait trois morts dans la commune de Da Bac, province de Phu Tho, et provoqué l’effondrement de quatre maisons à Thanh Hoa ainsi que des dégâts à 29 autres à Ninh Binh, Nghe An, Lao Cai, Phu Tho et Thanh Hoa.

Au total, 16 310 maisons étaient inondées, dont 8 419 à Thanh Hoa, 4 787 à Ninh Binh, 2 204 à Hanoï, 749 à Nghe An et 151 à Phu Tho.

Les inondations ont également affecté 22 499 hectares de rizières, cultures vivrières et maraîchères, ainsi que 2 172 hectares d’autres cultures. Quelque 1 175,62 hectares de zones aquacoles ont été inondés et endommagés. Par ailleurs, 1 999 mètres de canaux d’irrigation ont subi des glissements de terrain ou des dégâts et 15 établissements scolaires ont été touchés.

Concernant les digues, deux incidents de glissement du talus côté fleuve ont été signalés sur la digue gauche de la rivière Day, dans la province de Ninh Binh, ainsi qu’une submersion de 1 400 mètres de digues et de diguettes dans les communes de Xuan Mai et Kieu Phu, à Hanoï. Les autorités locales ont mobilisé des forces pour y remédier.

Sur le réseau routier, 11 points de glissement de terrain provoquent des perturbations sur les routes nationales et provinciales. Trente autres points sont inondés et perturbent la circulation. Des mesures de déviation et des travaux de remise en état sont en cours.

La ligne ferroviaire Hanoï-Hô Chi Minh-Ville est également fortement perturbée, avec près d’un mètre d’eau sur le tronçon Bim Son-Do Len, nécessitant le transfert des passagers par voie routière.

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Dans la commune montagneuse de Linh Son, province de Thanh Hoa, les pluies prolongées ont provoqué des glissements de terrain sur plusieurs axes routiers. Photo: VNA

Le Comité national de pilotage de la défense civile a demandé aux ministères, secteurs et localités de suivre étroitement l’évolution des pluies et des crues, en particulier à Hanoï, Ninh Binh, Thanh Hoa et Phu Tho, de réparer rapidement les dégâts, de renforcer les alertes et de mettre à l’abri les populations exposées aux inondations, crues soudaines et glissements de terrain. Une permanence 24 heures sur 24 doit être assurée afin de garantir la continuité de l’information et de la direction des opérations.

Par ailleurs, le Centre national de prévision hydrométéorologique prévoit, jusqu’à 23h30 le 17 septembre, 20 à 50 mm de pluie, localement plus de 80 mm, dans les provinces de Dak Lak et Khanh Hoa. Le risque de crues soudaines et de glissements de terrain y est de niveau 1. De 14h à 17h, plusieurs secteurs ont enregistré de fortes précipitations, avec notamment 66,2 mm à Phu Mo 3 (Dak Lak) et 69,4 mm à S.Pha Km72 (Khanh Hoa). Les sols de certaines zones étaient déjà proches de la saturation, avec un taux d’humidité supérieur à 85 %. -VNA

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