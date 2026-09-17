Fortes pluies persistantes : huit provinces exposées aux crues soudaines et aux glissements de terrain



Hanoï (VNA) – Après plusieurs épisodes de fortes pluies, avec des cumuls dépassant localement 250 mm, les sols de certaines zones du Nord et du Centre septentrional du Vietnam sont proches de la saturation, tandis que les précipitations se poursuivent le 17 septembre, faisant craindre des crues soudaines et des glissements de terrain dans huit provinces et villes.



Le Centre national de prévisions hydrométéorologiques maintient ainsi son alerte concernant les fortes pluies et les risques élevés de crues soudaines, de glissements de terrain et d’inondations dans les régions du Nord et du Centre septentrional.



Dans la nuit du 16 au matin du 17 septembre, des pluies modérées à fortes, localement très fortes et accompagnées d’orages, ont touché Phu Tho, Hanoï, Hung Yen, Ninh Binh, Thanh Hoa et Nghe An, ainsi que le sud des provinces de Lao Cai, Son La, Tuyen Quang et Thai Nguyen.



De fortes à très fortes pluies ont notamment été enregistrées à Hanoï, Ninh Binh, Thanh Hoa et Nghe An. Entre 19h00 le 16 septembre et 3h00 le 17 septembre, les précipitations ont atteint 133,8 mm à Cau Dien (Hanoï), 152,8 mm à Gia Vien (Ninh Binh) et 151 mm à Nhu Xuan (Thanh Hoa).



Selon les prévisions, de fortes pluies et des orages continueront de toucher, du petit matin à la fin de la journée du 17 septembre, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An et le sud de Phu Tho, avec des cumuls généralement compris entre 40 et 80 mm, et pouvant dépasser localement 130 mm.



Le sud de Lao Cai, Son La, Tuyen Quang et Thai Nguyen, le nord de Phu Tho, Bac Ninh et Hanoï devraient également connaître des pluies modérées à fortes et des orages, avec des cumuls de 30 à 60 mm, pouvant dépasser localement 90 mm.



Dans les autres régions du Nord ainsi que de Ha Tinh à Quang Tri, des averses et des orages sont attendus, avec des précipitations de 15 à 30 mm, pouvant dépasser 70 mm par endroits. De Hue à Lam Dong et dans le Sud, des averses et des orages épars sont également prévus dans l’après-midi et la soirée, avec des cumuls de 10 à 30 mm, pouvant dépasser localement 60 mm.



Huit provinces et villes exposées aux crues soudaines et aux glissements de terrain



Au cours des dernières 24 heures, de 4h00 le 16 septembre à 4h00 le 17 septembre, de fortes pluies, localement très fortes, ont été enregistrées à Son La, Phu Tho, Lao Cai, Tuyen Quang, Thai Nguyen, Quang Ninh, Thanh Hoa et Nghe An. Les cumuls ont atteint 262 mm à Trung Ha (Thanh Hoa) et 247,4 mm à Nong Truong 15 (Nghe An), ainsi que 148,4 mm à Van Mai (Phu Tho), 142,2 mm à Quan Chu (Thai Nguyen) et 130,8 mm à Yen Lap (Quang Ninh).



Les données sur l’humidité des sols montrent que plusieurs secteurs de ces provinces et villes sont déjà proches de la saturation, avec un taux supérieur à 85 %, voire totalement saturés. De nouvelles précipitations sont prévues aujourd’hui, avec des cumuls de 10 à 30 mm à Phu Tho, Thanh Hoa et Nghe An, pouvant dépasser 90 mm localement ; de 5 à 15 mm à Son La, Lao Cai, Tuyen Quang et Thai Nguyen, pouvant dépasser 60 mm par endroits ; et de 5 à 10 mm à Quang Ninh, avec des pointes supérieures à 20 mm.



Le Centre national de prévisions hydrométéorologiques appelle les autorités et les habitants des communes et quartiers de Son La, Phu Tho, Lao Cai, Tuyen Quang, Thai Nguyen, Quang Ninh, Thanh Hoa et Nghe An à rester particulièrement vigilants face au risque élevé de crues soudaines et de glissements de terrain ce 17 septembre.- VNA

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