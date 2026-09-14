Environnement

Le Nord et le Centre sont soumis aux caprices de la mousson

Les parties sud du delta du fleuve Rouge, de la province de Phu Tho ainsi que les provinces de Thanh Hoa et de Nghê An devraient connaître des pluies fortes à torrentielles accompagnées d’orages, avec des cumuls de précipitations généralement compris entre 150 et 300 mm, voire localement supérieures à 450 mm — de lundi 14 septembre à la nuit de mardi 15 septembre.

De fortes pluies vont s'abattre sur le Nord et le Centre-Nord du Vietnam. Photo: VNA
De fortes pluies vont s'abattre sur le Nord et le Centre-Nord du Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF) a annoncé que les cumuls des précipitations, de lundi 14 septembre à mercredi 16 septembre, devraient atteindre 180 à 350 mm dans la partie sud du delta du fleuve Rouge ainsi que dans la zone s’étendant de Thanh Hoa à Nghê An, avec des pointes locales de plus de 500 mm.

Les parties sud du delta du fleuve Rouge, de la province de Phu Tho ainsi que les provinces de Thanh Hoa et de Nghê An devraient connaître des pluies fortes à torrentielles accompagnées d’orages, avec des cumuls de précipitations généralement compris entre 150 et 300 mm, voire localement supérieures à 450 mm — de lundi 14 septembre à la nuit de mardi 15 septembre.

Selon le dernier bulletin du NCHMF, d’autres parties du delta du fleuve Rouge et la province de Hà Tinh (Centre) devraient connaître des pluies modérées à fortes ainsi que des orages, avec des précipitations de 100 à 180 mm, tandis que certains endroits pourraient recevoir plus de 250 mm.

Du lundi après-midi 14 septembre à la nuit de mardi 15 septembre, les régions montagneuses et moyennes du Nord, la partie nord de la province de Phu Tho ainsi que la partie sud des provinces de Tuyên Quang, Lào Cai et Son La devraient connaître des pluies modérées à fortes accompagnées d’orages. Les cumuls de pluie oscilleront généralement entre 50 et 100 mm, avec des pointes locales pouvant franchir la barre des 150 mm.

Les cumuls des précipitations de lundi 14 septembre à mercredi 16 septembre devraient atteindre 180 à 350 mm dans la partie sud du delta du fleuve Rouge ainsi que dans la zone s’étendant de Thanh Hoa à Nghê An, certains endroits pouvant recevoir plus de 500 mm de pluie.

Les régions moyennes du Nord et d’autres parties du delta du fleuve Rouge, les provinces de Phu Tho et de Hà Tinh, ainsi que la partie sud des provinces de Son La, Tuyên Quang et Lào Cai, devraient recevoir entre 100 et 200 mm de pluie, certaines zones enregistrant plus de 300 mm.

Selon le NCHMF, les fortes pluies pourraient provoquer des inondations dans les zones de basse altitude, les zones urbaines et les parcs industriels, ainsi que des crues soudaines dans les petites rivières et les ruisseaux, et des glissements de terrain sur les pentes raides.

Des alertes en temps réel concernant les zones exposées aux risques de crues soudaines et de glissements de terrain sont disponibles via le système d’alerte du NCHMF ainsi que dans des bulletins d’alerte spécifiques, consultables à l’adresse https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Par ailleurs, le NCHMF a prévu que les localités s’étendant de Nghê An à Huê continueraient de connaître des précipitations jusqu’à 13h30 lundi 14 septembre, avec un risque de crues soudaines et de glissements de terrain.

Les cumuls de précipitations prévus sont de 20 à 50 mm à Thanh Hoa et Nghê An, avec plus de 80 mm par endroits, et de 5 à 15 mm à Lào Cai, Quang Tri et Huê, avec plus de 40 mm relevés dans certaines zones.

Il existe un risque de crues soudaines le long des petites rivières et des ruisseaux, ainsi que de glissements de terrain sur les pentes raides, dans plusieurs communes et localités, notamment Minh Luong, Phinh Hô, Tà Xi Lang et Tram Tâu, dans la province de Lào Cai.

Les crues soudaines et glissements de terrain pourraient avoir de graves répercussions environnementales, menacer des vies humaines, perturber la circulation dans certaines zones et entraver le déplacement des véhicules, endommager les infrastructures résidentielles et économiques, et causer des pertes pour la production ainsi que pour les activités socio-économiques.

Le NCHMF a donc exhorté les autorités locales à inspecter les points susceptibles d’entraver l’écoulement des eaux ainsi que les zones vulnérables, et à prendre les mesures préventives et d’intervention appropriées. – VNA

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