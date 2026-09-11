Vague de fraîcheur boréale au Nord, assaut céleste sur le Centre

Hanoi (VNA) - Le renforcement d’une masse d’air froid maintiendra des températures fraîches dans le Nord du Vietnam, accompagnées d’averses et d’orages les 10 et 11 septembre, tandis que de fortes pluies, de Thanh Hoa à Huê, augmentent les risques d’inondations urbaines, de crues soudaines et de glissements de terrain.



Le Nord se rafraîchit à mesure que les températures baissent



Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, une masse d’air froid a commencé à affecter le Nord du Vietnam aux premières heures du 10 septembre, avant de s’étendre aux zones de moyenne montagne et au delta du nord ainsi qu’à la région du Centre-Nord au cours de la journée.



Cette masse d’air froid se renforce dans la nuit du 10 au 11 septembre. Avec l’arrivée de cette première masse d’air froid de la saison hivernale 2026-2027, les températures baisseront dans le Nord et le Centre-Nord, les minimales se situant généralement entre 21 et 24°C. Dans certaines zones de haute montagne du nord, les températures pourraient descendre en dessous de 19°C.



À Hanoi, une baisse des températures a débuté le 10 septembre, s’accompagnant de pluies, d’averses et d’orages épars, avec un risque de précipitations localement fortes. Il est conseillé à la population de se montrer vigilante face à la foudre et aux fortes rafales de vent lors des orages.



Cette masse d’air froid est la première de la saison hivernale 2026-2027 ; elle arrive avec trois à cinq jours d’avance par rapport à la moyenne à long terme. Bien qu’elle ne soit pas particulièrement intense, elle a entraîné un changement sensible dans le nord du Vietnam après plusieurs jours de températures relativement élevées. La première vague de froid survient généralement entre la mi-septembre et le début du mois d’octobre.



Le Centre confronté à de fortes pluies



Parallèlement, une zone de convergence tropicale située au-dessus du centre du Vietnam contribue à une intensification des précipitations.



Entre le 10 et le 11 septembre, des pluies modérées à fortes sont prévues dans les zones s’étendant de Thanh Hoa à Huê, avec des précipitations localement très intenses. Le cumul des pluies devrait atteindre 40 à 100 mm, certaines zones pouvant enregistrer plus de 150 mm.



Du 12 au 17 septembre environ, des pluies modérées à fortes devraient se poursuivre sur une grande partie du centre du Vietnam. Ces précipitations intenses et prolongées pourraient accroître les risques d’inondations dans les zones urbaines et les secteurs de basse altitude, ainsi que les risques de crues soudaines et de glissements de terrain dans les régions montagneuses.



Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, des averses et des orages épars étaient déjà apparus dans le nord du Vietnam dès l’après-midi du 9 septembre, accompagnés de pluies localement fortes.



Vents forts et mer agitée



La masse d’air froid renforcera également les vents en mer. À partir du 10 septembre, les vents de secteur nord-est devraient se renforcer dans le golfe du Tonkin.



À partir de la nuit du 10 septembre, le golfe du Tonkin et les eaux septentrionales de la Mer Orientale devraient connaître des vents forts de nord-est soufflant entre 40 et 60 km/h, avec des rafales atteignant 60 à 75 km/h, générant des vagues de 2 à 3 mètres de haut et une mer agitée.



Les navires opérant en mer sont invités à surveiller de près l’évolution des conditions (vents forts et fortes vagues) et à respecter les avertissements météorologiques maritimes afin de garantir leur sécurité.



Un point de vigilance particulier concerne une zone de basse pression qui se développe actuellement au-dessus de la Mer Orientale; ce système pourrait se renforcer pour devenir une dépression tropicale, voire une tempête, dans les jours à venir. Cette perturbation, conjuguée à la masse d’air froid et à la zone de convergence tropicale, pourrait accentuer les précipitations dans le centre du Vietnam.



Alors que la masse d’air froid se renforce et qu’une tempête tropicale risque de se former d’ici quelques jours, des pluies abondantes pourraient perdurer dans le Centre, augmentant ainsi les risques d’inondations, de crues soudaines et de glissements de terrain. – VNA

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