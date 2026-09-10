Environnement

Le Nord s’éveille sous un souffle de fraîcheur

Porté par un flux d’air frais en route vers le sud, un front instable s’invite sur le Nord du pays, alternant ondées éparses et sursauts orageux.

Un coin du lac Hoàn Kiêm à Hanoï par temps de pluie. Photo: VNA
Un coin du lac Hoàn Kiêm à Hanoï par temps de pluie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Une masse d’air froid se déplace vers le sud, apportant des averses éparses et des orages dans le Nord du Vietnam, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Une vague de fraîcheur touchera la région montagneuse du Nord dès mercredi soir 9 septembre, avant de s’étendre au reste du Nord-Est, à certaines parties du Nord-Ouest et aux provinces du Centre-Nord.

À terre, les vents tourneront au nord-est pour souffler en une brise légère, oscillant entre 6 et 19 km/h. C’est sur le littoral qu’ils déploieront un peu plus de vigueur, s’établissant entre 12 et 19 km/h.

Les températures dans le Nord-Est varieront entre 22°C et 26°C, chutant sous la barre des 20°C en haute montagne et sous les 23°C dans les autres zones montagneuses.

Durant cet épisode, les températures minimales dans le Nord et les régions du Centre-Nord devraient osciller entre 21°C et 24°C, tout en descendant en dessous de 19°C dans les zones montagneuses.

À Hanoi, de la pluie, des averses et des orages épars accompagnés d’averses localement intenses sont attendus jusqu’à jeudi 10 septembre, avec une baisse des températures dès mercredi soir 9 septembre.

En mer, un net renforcement du vent est attendu jeudi 10 septembre. Dans la partie nord du golfe du Tonkin, les vents tourneront au nord-est pour souffler à 20-38 km/h (force 4 à 5), avant de forcir au cours de la matinée et de l’après-midi. Ils atteindront alors 39-49 km/h (force 6), avec des rafales pouvant pointer entre 50 et 74 km/h (force 7 à 8). Les vagues se dresseront jusqu’à 2,5 mètres de hauteur, entraînant une mer agitée.

Les services météorologiques prévoient de fortes pluies et des orages dans le Nord, de la fin de mercredi après-midi 9 septembre jusqu’à jeudi 10 septembre.

Les provinces du Centre-Nord connaîtront jeudi 10 septembre des précipitations modérées à fortes ainsi que des orages épars, avec des averses très intenses par endroits. Des phénomènes météorologiques violents — notamment des tornades, de la foudre, de la grêle et de fortes rafales de vent — sont très probables lors des orages.

Les conditions météorologiques sévères menacent la production agricole en endommageant les arbres, les habitations, les infrastructures de transport et les équipements divers. Les fortes précipitations présentent également des risques de crues soudaines sur les petits cours d’eau, de glissements de terrain sur les pentes escarpées et d’inondations dans les zones de basse altitude. Des vents violents et une forte houle perturberont la navigation et les activités maritimes.

Il est conseillé aux habitants de se prémunir contre les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les orages, la foudre et les rafales violentes, ainsi que de renforcer leurs habitations et de protéger leurs cultures et leur bétail.

Une vigilance accrue est requise face aux risques de crues soudaines, de glissements de terrain et d’inondations localisées. Les pêcheurs sont invités à limiter leurs sorties en mer par vent fort et à surveiller attentivement l’évolution de la météo afin de garantir leur sécurité. – VNA

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#masse d’air froid #souffle de fraîcheur
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