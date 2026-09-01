Le typhon Saudel se forme en Mer Orientale mais devrait épargner le Vietnam

Hanoi (VNA) - Une dépression tropicale située dans la partie occidentale du nord de la Mer Orientale s’est intensifiée pour devenir le typhon Saudel mais devrait s’éloigner du Vietnam et s’affaiblir après s’être approché des côtes chinoises.



Le 1er septembre à 4 heures du matin, l’épicentre de la tempête se situait à environ 240 km au nord de l’archipel de Hoàng Sa (Paracels), avec des vents soutenus atteignant 62 à 74 km/h et des rafales allant jusqu’à 102 km/h.



La tempête se déplaçait vers le nord-est à une vitesse de 15 à 20 km/h, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.



Au cours des deux jours suivants, Saudel devrait poursuivre sa progression rapide vers le nord-est tout en maintenant des vents de 62 à 74 km/h, se dirigeant progressivement vers la partie nord-est de la Mer Orientale.



D’ici le 4 septembre, la tempête devrait ralentir et s’orienter vers le nord-nord-ouest, en direction des eaux situées au sud de la province chinoise du Fujian, avant de s’affaiblir pour devenir une dépression tropicale.



Le Vietnam probablement épargné



Selon la trajectoire prévue actuellement, Saudel ne se dirige pas vers le continent vietnamien. Les principaux effets de la tempête devraient se faire sentir dans la partie nord de la Mer Orientale, avant qu’elle ne se déplace davantage vers le nord-est et ne s’affaiblisse progressivement.



Les dernières prévisions de l’Observatoire de Hong Kong indiquent également que le système se déplacera vers l’est à travers la partie nord de la mer de l’Est avant de perdre en intensité dans les jours suivants.



Pour le Vietnam, les effets les plus notables à ce stade devraient rester localisés au large, en particulier dans les zones proches de la trajectoire de la tempête. La principale préoccupation immédiate concerne les vents violents et la forte houle dans les zones maritimes touchées.



Dans la partie nord de la Mer Orientale, les vents devraient atteindre 39 à 61 km/h, avec des rafales de 62 à 88 km/h et des vagues de 2 à 4 mètres. Près de l’épicentre de la tempête, les vents pourraient atteindre 62 à 74 km/h, avec des rafales de 89 à 102 km/h et des vagues de 3 à 5 mètres.



Les navires de pêche et autres embarcations opérant dans les zones concernées sont exposés aux risques liés aux orages, aux trombes marines, aux vents violents et à la forte houle ; il leur est conseillé de surveiller de près l’évolution de la tempête et d’éviter les zones dangereuses.



Conditions météorologiques contrastées



Par ailleurs, les conditions météorologiques sur le continent varient selon les régions durant le week-end de la Fête nationale. Le 1er septembre, des averses et des orages sont attendus de Quang Tri à Dà Nang, avec un risque de pluies localement fortes. Certaines zones des Hauts Plateaux du Centre et de la région du Sud-Est pourraient également connaître des orages et des pluies fortes par endroits.



Dans le Nord du Vietnam, en revanche, il fait chaud ; les températures à Hanoï atteignent 35 à 37 °C dans certaines zones.



Selon les prévisions actuelles, la tempête Saudel devrait rester au large et s’éloigner du Vietnam, mais des conditions maritimes dangereuses sont attendues dans la partie nord de la Mer Orientale.



Les navires opérant dans les zones concernées doivent continuer à suivre les prévisions officielles, car la trajectoire et l’intensité de la tempête sont susceptibles d’évoluer. – VNA

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