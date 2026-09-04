Face aux pluies, Hanoi se dote d’une carte de vigilance en direct

​

Hanoi (VNA) - Le Département des sciences et des technologies de Hanoi a lancé et mis en service une mini-application baptisée «Ban dô mua ngâp» (Carte des précipitations et des inondations) au sein de l’application numérique citoyenne iHanoi.

Toutes les données proviennent directement d’un système de stations de surveillance automatique géré et exploité par la Sarl d’assainissement et de drainage de Hanoi.

Les données relatives aux précipitations et à la hauteur des eaux de crue sont actualisées en continu et en temps réel, avec une précision au millimètre pour la pluie et au mètre pour le niveau de l’eau.

La carte utilise une échelle de couleurs standard pour offrir une visualisation immédiate, permettant aux habitants d’évaluer le niveau de danger en quelques secondes.

Cette mini-application devrait renforcer la capacité de la capitale à faire face aux catastrophes tout en aidant les habitants à planifier des itinéraires plus sûrs durant la saison des pluies et des tempêtes. Elle est intégrée directement à iHanoi, une plateforme qui compte déjà 6,484 millions de comptes enregistrés.

Ce modèle «tout-en-un» permet aux utilisateurs d’accéder immédiatement à des informations cruciales sans avoir à installer une application distincte, ce qui économise de l’espace de stockage sur l’appareil et réduit le temps d’accès, aussi bien sur Android que sur iOS.

L’application peut également envoyer de manière proactive des alertes directement sur les téléphones des utilisateurs ; ces derniers peuvent ainsi recevoir des notifications sans avoir à ouvrir l’application. En cas d’inondation ou de fortes précipitations dans la zone désignée de l’utilisateur, le système affiche automatiquement une alerte détaillée sous forme de fenêtre surgissante, permettant aux résidents de modifier leur itinéraire de leur propre initiative.

Une résidente accède à l'application iHanoi. Photo: vietnamplus.vn

​

Les utilisateurs peuvent définir un rayon d’alerte allant de 1 km à 100 km autour de leur position actuelle. Ils peuvent également choisir des plages horaires spécifiques pour recevoir les notifications, afin d’éviter d’être dérangés en dehors de leur routine quotidienne habituelle ou pendant la nuit.

La carte aide les utilisateurs à éviter les accidents causés par des regards d’égout submergés, des nids-de-poule et des courants d’eau rapides, tout en réduisant les frais de réparation des véhicules liés aux pannes de moteur et aux dommages matériels.

Les autorisations d’accès à la localisation et aux notifications sont clairement indiquées, permettant aux utilisateurs de choisir s’ils souhaitent les accorder. Même sans autoriser l’accès à la localisation, la mini-application reste utilisable en mode de recherche cartographique de base.

La carte est conçue pour servir des millions de résidents, de conducteurs et de visiteurs à travers la capitale. Les entreprises de transport et de logistique peuvent adapter leurs itinéraires en fonction des conditions en temps réel, tandis que les organismes d’intervention en cas de catastrophe peuvent obtenir une vue d’ensemble de la situation et réagir plus rapidement.

Les habitants peuvent commencer à utiliser le service en trois étapes simples : télécharger et ouvrir l’application iHanoi ; autoriser la géolocalisation et les notifications pour recevoir des alertes concernant leur secteur ; et définir un rayon d’alerte ainsi qu’un calendrier de notifications adaptés à leur quotidien.

Le lancement de cette carte sur iHanoi marque une nouvelle étape dans la gouvernance urbaine intelligente et la prévention des catastrophes au sein de la capitale. Le déploiement de technologies de pointe, conjugué à une action proactive des autorités, est susceptible de transformer la manière dont des millions d’habitants réagissent face aux catastrophes naturelles. – VNA

​