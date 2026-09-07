Environnement

Le premier souffle de l’hiver s’inviterait dans le Nord en compagnie d’orages

Cette masse d’air froid devrait commencer à affecter le Vietnam aux alentours du 9 septembre. Toutefois, comme cet épisode de froid s’annonce modéré, il se traduira principalement par une légère baisse des températures dans le Nord, rendant le temps plus frais que ces derniers jours.

Le Nord accueillera ses premiers frissons d'automne aux alentours du 9 septembre. Photo d'illustration: quocphongthudo.vn
Le Nord accueillera ses premiers frissons d'automne aux alentours du 9 septembre. Photo d'illustration: quocphongthudo.vn

Hanoi (VNA) – Une masse d’air froid précoce devrait atteindre le Nord du Vietnam cette semaine, entraînant une légère baisse des températures ainsi que des averses et des orages épars, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Cette masse d’air froid devrait commencer à affecter le Vietnam aux alentours du 9 septembre. Toutefois, comme cet épisode de froid s’annonce modéré, il se traduira principalement par une légère baisse des températures dans le Nord, rendant le temps plus frais que ces derniers jours.

Par ailleurs, sous l’influence de la mousson de nord-est de début de saison, des averses et des orages épars sont également probables dans le Nord.

À Hanoi, la température maximale devrait atteindre environ 33°C le 9 septembre, soit une baisse d’environ 2°C par rapport à la veille. Les températures devraient encore légèrement diminuer pour s’établir entre 31 et 32°C les 10 et 11 septembre, tandis que les averses persisteront dans la capitale.

Vagues de froid hivernales moins intenses​

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, l’activité des masses d’air froid entre septembre et novembre 2026 devrait être inférieure à la moyenne à long terme pour cette même période.

Cette tendance devrait se poursuivre en décembre 2026 et janvier 2027. Les épisodes de froid intense ou dommageable risquent d’arriver plus tard que d’habitude, et le nombre de jours touchés par un froid sévère ou nuisible sera inférieur à la moyenne à long terme.

La première masse d’air froid de septembre marquera donc une transition saisonnière plutôt qu’une vague de froid généralisée. – VNA

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#masse d’air froid #premier souffle de l’hiver #vague de froid
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