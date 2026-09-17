Déluge à Hanoi : des rues submergées, le trafic perturbé, des écoles fermées

Hanoi (VNA) - De fortes pluies ont continué de s’abattre sur Hanoi jeudi matin 17 septembre, inondant de nombreuses rues, perturbant la circulation et contraignant les écoles à modifier leurs horaires après quatre jours consécutifs d’intempéries.



Selon un rapport préliminaire de la Compagnie de drainage de Hanoi, la capitale a été touchée par des pluies torrentielles généralisées dans la nuit du 16 au 17 septembre, jusque dans la matinée du 17 septembre, sous l’effet d’une convergence de vents du sud-est s’étendant de la surface jusqu’à une altitude de 5.000 mètres.



Les précipitations moyennes dans la ville variaient entre 80 mm et 160 mm. Certaines zones ont enregistré des précipitations particulièrement abondantes, notamment la station de Dông Bông 1 à Tu Liêm avec 199 mm, Hai Bà Trung avec 188 mm et Tây Mô avec 177,3 mm. Les précipitations dans la région de Câu Giây ont varié entre 166 mm et 175,4 mm.



De fortes précipitations ont également été enregistrées à Thanh Liêt avec 152,5 mm, My Duc avec 163,8 mm, Phu Xuyên avec 148,1 mm, Ngoc Hôi avec 146,4 mm, Gia Lâm avec 137,7 mm, Hoàng Mai avec 135,7 mm et Nghia Đô avec 131,9 mm.



Les fortes pluies ont inondé ou gorgé d’eau de nombreuses rues ainsi que des zones situées en contrebas. Des tronçons de la route nationale 32 traversant le quartier de Nhôn — notamment de Câu Diên à Hoài Duc et Dan Phuong — ont été gravement inondés, tandis que de graves embouteillages étaient signalés sur plusieurs autres axes majeurs.



Les précipitations soutenues survenues dans la nuit ont également perturbé le fonctionnement des établissements scolaires de la capitale jeudi matin 17 septembre ; nombre d’entre eux ont annoncé leur fermeture, opté pour l’enseignement à distance ou décalé l’heure de début des cours.

En raison des inondations dans la cour du lycée Nguyên Thi Minh Khai, la continuité scolaire sera assurée en distanciel pour l'ensemble des élèves dans l'après-midi du 17 septembre. Photo : VNA

Vers 5 heures du matin, l’école primaire de Tây Mô a annoncé que les élèves resteraient chez eux en raison des inondations sur les routes d’accès. L’école Phenikaa et le réseau des écoles Marie Curie ont également annulé les cours en présentiel pour tous les niveaux.



L’école primaire Doàn Thi Diêm, l’école Nguyên Siêu, le campus de Tân Triêu de l’école Luong Thê Vinh et le lycée des sciences de l’éducation sont passés à l’enseignement en ligne.



La Newton Grammar School a proposé deux options aux familles, permettant aux élèves résidant dans des zones inondées ou rencontrant des difficultés de déplacement de rester chez eux. En fonction du nombre d’élèves concernés, l’établissement envisageait d’organiser des cours en ligne. Pour les élèves se rendant sur place, le début des cours a été décalé de 15 minutes, pour commencer à 8 heures.



Le collège-lycée Nguyên Tât Thành et l’école Hermann Gmeiner ont maintenu les cours en présentiel ainsi que le service de restauration pour les élèves en mesure de rejoindre l’établissement, tandis que les autres ont suivi les cours à distance.



Plusieurs universités, dont l’Université de l’énergie électrique, l’Université de génie civil de Hanoi et l’Université de technologie d’Asie de l’Est, ont également basculé leurs cours en ligne pour la journée.



Le Centre national de prévision hydrométéorologique a indiqué que des averses et des orages pourraient se poursuivre sur Hanoi au cours des neuf prochaines heures, notamment dans les secteurs de Duong Nôi, An Khanh, Yên Lang, Hà Dông, Phú Luong, Kiên Hung, Chuong My, Khuong Dinh et Lang. – VNA

