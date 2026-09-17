Environnement

Fortes pluies : dégâts et évacuations à Phu Tho, inondations à Thanh Hoa

Les pluies persistantes ont provoqué des inondations, des glissements de terrain et d’importantes perturbations à Phu Tho et Thanh Hoa, où les autorités restent mobilisées face aux risques liés aux intempéries.

Les pluies persistantes ont provoqué des inondations, des glissements de terrain et d’importantes perturbations à Phu Tho et Thanh Hoa. Photo: VNA
Les pluies persistantes ont provoqué des inondations, des glissements de terrain et d’importantes perturbations à Phu Tho et Thanh Hoa. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – De fortes pluies, parfois très intenses, ont provoqué depuis le 13 septembre des inondations et des glissements de terrain dans plusieurs localités, notamment dans la province de Phu Tho. Aucun décès n’a été signalé, mais des habitations, des cultures, des infrastructures et plusieurs axes routiers ont été endommagés. Les autorités ont renforcé les mesures de prévention et accéléré les opérations de remise en état.

Selon le Comité de commandement de la défense civile de Phu Tho, les précipitations enregistrées dans plusieurs secteurs ont dépassé 400 mm, atteignant notamment 440,2 mm à Cao Ram, 435,8 mm à Xuan Phong, 426,8 mm à Lung Van, 421 mm à Tan Pheo et 417,6 mm à Kim Tien. Plusieurs autres stations ont enregistré des cumuls compris entre 300 et 400 mm.

Trois personnes parties capturer des chauves-souris et restées bloquées dans la grotte de Mu, dans la commune de Dung Tien, après la montée des eaux, ont été secourues saines et sauves.

Les intempéries ont endommagé 11 habitations, notamment en arrachant des toitures ou en provoquant des glissements de terrain, et en ont inondé 141 autres. Des rizières et des cultures ont également été submergées. Dans la commune de Muong Vang, un étang piscicole a été enseveli par un glissement de terrain, tandis qu’environ 1,62 hectare de surfaces aquacoles dans la commune de Yen Son a été touché par les inondations, des poissons ayant été emportés par les crues.

Sur le réseau routier, trois glissements de terrain ont été recensés sur des routes nationales, quatre sur des routes provinciales et 20 sur des routes reliant les communes et les villages. Un glissement d’environ 2.000 m³ de terre sur la route reliant les villages de Ba Nuong et Ba Lam a rendu la circulation impossible. Plusieurs axes inondés ont par ailleurs isolé 401 ménages dans les communes de Lac Thuy et Cao Duong.

À ce jour, 252 ménages, soit plus de 1.040 personnes, ont été évacués des zones à risque. Les autorités locales poursuivent l’inspection de 19 sites menacés par des glissements de terrain susceptibles d’affecter des zones habitées et procèdent à une évaluation complète des dégâts.

Face à la situation, les autorités provinciales ont demandé aux localités d’évacuer les habitants des secteurs dangereux, de renforcer le drainage des zones inondées et de maintenir les forces mobilisées prêtes à intervenir.

Dans la province de Thanh Hoa, les fortes pluies se poursuivaient dans la matinée du 17 septembre. Dans le quartier de Hac Thanh, plusieurs rues et zones résidentielles du centre provincial ont été localement inondées, parfois en profondeur, perturbant les déplacements.

Les services météorologiques prévoyaient de nouvelles pluies modérées à fortes jusqu’à la fin de la journée du 17 septembre, avec des cumuls pouvant localement dépasser 100 mm. Le risque d’inondation restait élevé dans les zones urbaines et les secteurs de basse altitude.

Après le nettoyage et le dégagement des réseaux d’évacuation des eaux, les inondations ont diminué dans plusieurs secteurs de Hac Thanh. Toutefois, certains points bas restent exposés lorsque les précipitations se prolongent.

Le 14 septembre, le président du Comité populaire provincial, To Anh Dung, avait inspecté plusieurs points régulièrement touchés par les inondations et demandé un examen global des zones à risque, ainsi qu’une amélioration coordonnée des réseaux d’évacuation des eaux. -VNA

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