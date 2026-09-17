Les inondations font trois morts et cause d’importants dégâts dans le Nord et le Centre

Hanoi (VNA) – Les fortes pluies, les inondations et les glissements de terrain ont causé des dégâts considérables dans plusieurs localités, faisant trois morts et entraînant l’inondation de plus de 16.000 maisons ainsi que des dommages sur près de 25.000 hectares de cultures et d’exploitations aquacoles, selon le Département de la gestion des digues et de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.



À 17h30 jeudi 17 septembre, le bilan des victimes mortelles s’élevait à trois personnes d’une même famille, ensevelies lors d’un glissement de terrain dans la commune de Dà Bac, située dans la province de Phu Pho (Nord). Quatre maisons se sont effondrées dans la province de Thanh Hoa (Centre-Nord), tandis que 29 autres ont été endommagées : une à Ninh Binh, quatre à Nghê An, sept à Lào Cai, 16 à Phu Tho et une à Thanh Hóa.



Au total, 16.310 maisons ont été inondées, dont 8.419 à Thanh Hoa, 4.787 à Ninh Binh, 2.204 à Hanoi, 749 à Nghê An et 151 à Phu Tho. Les inondations ont également touché 22.499 hectares de rizières, de cultures et de légumes, dont 12.121 hectares dans la province de Ninh Binh.



Par ailleurs, 2.172 hectares d’autres cultures ont été inondés ou endommagés, dont 1.250 hectares à Thanh Hoa et 922 hectares à Hanoi. La production aquacole a également été affectée : 1 175,62 hectares de terrains agricoles ont été inondés ou endommagés, principalement à Thanh Hoa.

Dans le quartier de Phu Vân, province de Ninh Binh, des équipes empilent des sacs de sable pour empêcher les eaux de la rivière Day de déborder vers les zones résidentielles. Photo: VNA

Les inondations et les glissements de terrain ont également endommagé 1.999 mètres de canaux d’irrigation et touché 15 établissements scolaires. Deux incidents concernant des digues ont été signalés. Le premier a impliqué des glissements de terrain sur le talus côté rivière, le long du tronçon K100.810-K100.828 de la digue de la rive gauche de la rivière Day, dans la province de Ninh Binh. Le second a concerné un débordement d’eau sur 1,4 km de digue et de remblais dans les communes de Xuân Mai et Kiêu Phu, à Hanoi.

Par ailleurs, onze glissements de terrain ont perturbé la circulation sur les routes nationales et provinciales. Sept de ces sites se trouvent sur des routes nationales : quatre sur la route nationale 15C et trois sur la route nationale 217.

En outre, trente autres points du réseau routier national et provincial ont été inondés, entraînant des perturbations de la circulation. Cinq de ces sites se situent sur des routes nationales de la province de Thanh Hoa, notamment sur les routes nationales 15, 47 et 217B.

La ligne ferroviaire Hanoi-Hô Chi Minh-Ville a également été gravement touchée, avec une hauteur d’eau d’environ un mètre sur le tronçon Bim Son – Do Len. Les passagers ont dû être transportés par la route à travers la zone inondée.

Une section de la digue de la rivière Hoat, dans la province de Thanh Hoa, a été endommagée. Photo : VNA

Afin de continuer à faire face aux fortes pluies, aux inondations, aux crues soudaines et aux glissements de terrain, le Comité directeur national de la protection civile a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de surveiller de près l’évolution de la situation météorologique et hydrologique et de l’actualiser régulièrement.

Une attention particulière a été portée aux quatre localités concernées — Hanoi, Ninh Binh, Thanh Hoa et Phu Tho — afin de garantir une réponse rapide et efficace adaptée à la situation réelle.

Les localités touchées par les inondations et les glissements de terrain ont reçu pour instruction de gérer d’urgence les conséquences de ces événements, de surveiller étroitement le niveau des cours d’eau dans le Nord et à Thanh Hoa, et de renforcer les avertissements destinés aux autorités locales et aux habitants concernant les risques de montée rapide des eaux, d’inondations importantes et d’isolement.

Les autorités ont également reçu pour instruction de contrôler les personnes et les véhicules traversant les passages submersibles, les ponts inondés et les zones où les eaux sont profondes ou à fort courant, tout en procédant à l’évacuation des habitants des berges, des zones de basse altitude et des zones exposées aux risques d’inondations importantes, de crues soudaines et de glissements de terrain. La surveillance des digues et les dispositifs de garde sont maintenus.

Les ministères, les secteurs et les localités ont été invités à assurer une permanence 24 heures sur 24 afin de garantir la transmission rapide des informations et une coordination ininterrompue entre les autorités centrales et locales. — VNA



