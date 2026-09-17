Une tortue à tête jaune rare et menacée prise en charge à Quang Tri

Quang Tri (VNA) - Les autorités du quartier de Bac Gianh, dans la province de Quang Tri, ont confié une tortue à tête jaune (Indotestudo elongata) au Centre de sauvetage, de conservation et de développement de la faune du parc national de Phong Nha-Ke Bang afin qu’elle y soit prise en charge et soignée.



L’animal, pesant environ 0,9 kg, avait été découvert par des habitants et les forces compétentes dans le secteur de Quang Phuc, relevant du quartier de Bac Gianh, avant d’être remis aux autorités.



Les autorités du quartier de Bac Gianh ont ensuite publié un avis invitant toute organisation ou tout particulier pouvant justifier de la propriété ou de la gestion légale de l’animal à se manifester et à présenter les documents requis. Selon cet avis, à l’expiration du délai fixé au 21 septembre, si aucun propriétaire ou gestionnaire légal n’est identifié, ou s’il est établi que l’animal n’est pas lié à une infraction, les autorités locales décideront, en coordination avec les organismes concernés, des mesures à prendre conformément à la réglementation en vigueur.



Afin de préserver la santé de la tortue pendant la période de vérification, les autorités de Bac Gianh l’ont confiée au Centre de sauvetage, de conservation et de développement de la faune du parc national de Phong Nha-Ke Bang, qui assurera sa prise en charge, ses soins et sa gestion. Lorsque les conditions nécessaires seront réunies, son retour dans le milieu naturel pourra être envisagé.



La tortue à tête jaune (Indotestudo elongata) est une espèce forestière rare et menacée, classée dans le Groupe IIB par la législation vietnamienne. Elle est également classée en danger critique d’extinction (CR) sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).



Les autorités recommandent aux habitants qui découvrent des animaux sauvages rares et menacés d’en informer les services compétents et de leur remettre les spécimens afin qu’ils soient pris en charge conformément à la réglementation. Elles les appellent également à ne pas capturer, acheter, vendre, transporter ou détenir ces animaux de leur propre initiative. -VNA