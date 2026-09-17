Environnement

Une tortue à tête jaune rare et menacée prise en charge à Quang Tri

Une tortue à tête jaune, espèce forestière rare classée en danger critique d’extinction, a été confiée au Centre de sauvetage, de conservation et de développement de la faune du parc national de Phong Nha-Ke Bang pour y être prise en charge et soignée.

La tortue à tête jaune. Photo: VNA
La tortue à tête jaune. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - Les autorités du quartier de Bac Gianh, dans la province de Quang Tri, ont confié une tortue à tête jaune (Indotestudo elongata) au Centre de sauvetage, de conservation et de développement de la faune du parc national de Phong Nha-Ke Bang afin qu’elle y soit prise en charge et soignée.

L’animal, pesant environ 0,9 kg, avait été découvert par des habitants et les forces compétentes dans le secteur de Quang Phuc, relevant du quartier de Bac Gianh, avant d’être remis aux autorités.

Les autorités du quartier de Bac Gianh ont ensuite publié un avis invitant toute organisation ou tout particulier pouvant justifier de la propriété ou de la gestion légale de l’animal à se manifester et à présenter les documents requis. Selon cet avis, à l’expiration du délai fixé au 21 septembre, si aucun propriétaire ou gestionnaire légal n’est identifié, ou s’il est établi que l’animal n’est pas lié à une infraction, les autorités locales décideront, en coordination avec les organismes concernés, des mesures à prendre conformément à la réglementation en vigueur.

Afin de préserver la santé de la tortue pendant la période de vérification, les autorités de Bac Gianh l’ont confiée au Centre de sauvetage, de conservation et de développement de la faune du parc national de Phong Nha-Ke Bang, qui assurera sa prise en charge, ses soins et sa gestion. Lorsque les conditions nécessaires seront réunies, son retour dans le milieu naturel pourra être envisagé.

La tortue à tête jaune (Indotestudo elongata) est une espèce forestière rare et menacée, classée dans le Groupe IIB par la législation vietnamienne. Elle est également classée en danger critique d’extinction (CR) sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Les autorités recommandent aux habitants qui découvrent des animaux sauvages rares et menacés d’en informer les services compétents et de leur remettre les spécimens afin qu’ils soient pris en charge conformément à la réglementation. Elles les appellent également à ne pas capturer, acheter, vendre, transporter ou détenir ces animaux de leur propre initiative. -VNA

#tortue à tête jaune #Indotestudo elongata #tortue
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Une tortue verte (Chelonia mydas) de près de 12 kg, est relâchée le 12 août dans les eaux de l’aire marine protégée de Hon Cau. Photo: journal de Lâm Dông

Une tortue marine rare sauvée et relâchée dans la réserve de Hon Cau

Une tortue verte (Chelonia mydas) de près de 12 kg, a été relâchée le 12 août dans les eaux de l’aire marine protégée de Hon Cau, dans la province de Lâm Dông. L'opération a été menée conjointement par le poste des gardes-frontières du port de Liên Huong et le comité de gestion de la réserve.

Voir plus

Plantation d'arbres au début du printemps dans la commune de Soc Son, à Hanoi. Photo : hanoimoi.vn

Hanoi prévoit de planter plus de 400.000 arbres en 2026

L’élaboration du nouveau plan de plantation d'arbres et de boisement, assortie de la définition des objectifs à long terme, marque un tournant décisif pour l’avenir de la capitale Hanoi, selon l’avis n°878/TB-VP communiquant les conclusions du vice-président du Comité populaire municipal Bui Duy Cuong à l’issue d’une récente réunion consacrée au plan de plantation d'arbres et de boisement pour 2027 ainsi qu’aux tâches à accomplir pour les années suivantes.

Des habitants de la commune de Quang Bi, à Hanoi, se retrouvent contraints d'utiliser de petites embarcations de fortune pour assurer leurs déplacements quotidiens. Photo: VNA

Les fortes pluies se calment dans le Nord mais les crues fluviales restent majeures

Une amélioration des conditions météorologiques a été constatée après plusieurs jours de pluies torrentielles prolongées. Dans de nombreuses zones urbaines, les précipitations ont diminué et les eaux de crue se sont retirées, facilitant ainsi les déplacements. Toutefois, en dehors des villes, le niveau élevé des cours d’eau continue d’affecter plusieurs zones résidentielles.

De fortes pluies vont s'abattre sur le Nord et le Centre-Nord du Vietnam. Photo: VNA

Le Nord et le Centre sont soumis aux caprices de la mousson

Les parties sud du delta du fleuve Rouge, de la province de Phu Tho ainsi que les provinces de Thanh Hoa et de Nghê An devraient connaître des pluies fortes à torrentielles accompagnées d’orages, avec des cumuls de précipitations généralement compris entre 150 et 300 mm, voire localement supérieures à 450 mm — de lundi 14 septembre à la nuit de mardi 15 septembre.

Hanoi lance une carte des inondations et des précipitations en temps réel sur iHanoi

Face aux pluies, Hanoi se dote d’une carte de vigilance en direct

Cette mini-application devrait renforcer la capacité de la capitale à faire face aux catastrophes tout en aidant les habitants à planifier des itinéraires plus sûrs durant la saison des pluies et des tempêtes. Elle est intégrée directement à iHanoi, une plateforme qui compte déjà 6,484 millions de comptes enregistrés.

L’efficacité énergétique ne constitue plus seulement une solution pour réduire les coûts, mais devient un élément important de la compétitivité et de la croissance verte du Vietnam. Photo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Le Vietnam veut faire de l’efficacité énergétique un moteur de croissance verte

Dans un contexte de hausse continue de la demande énergétique, le Vietnam entend faire de l’efficacité énergétique un levier de compétitivité et de croissance verte, en accélérant la modernisation technologique, la transformation numérique et la mobilisation des financements pour les projets d’économie d’énergie.

Réponse de manière proactive au changement climatique : Vision à l’horizon 2045

Réponse de manière proactive au changement climatique : Vision à l’horizon 2045

La conclusion n°75-KL/TW sur la protection de l'environnement et l'adaptation proactive au changement climatique dans la nouvelle ère, a été adoptée le 28 juillet 2026 lors du 3e Plénum du Comité central du Parti (14e mandat). Vision à l’horizon 2045 : Faire du Vietnam un pays offrant d’un environnement de vie sain, en harmonie avec la nature, et engagé sur la voix d’un développement durable ; mise en place d'un système moderne de gouvernance environnementale et adaptation efficace au changement climatique.