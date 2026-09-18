Environnement

Les fortes pluies se calment dans le Nord mais les crues fluviales restent majeures

Une amélioration des conditions météorologiques a été constatée après plusieurs jours de pluies torrentielles prolongées. Dans de nombreuses zones urbaines, les précipitations ont diminué et les eaux de crue se sont retirées, facilitant ainsi les déplacements. Toutefois, en dehors des villes, le niveau élevé des cours d’eau continue d’affecter plusieurs zones résidentielles.

Des habitants de la commune de Quang Bi, à Hanoi, se retrouvent contraints d'utiliser de petites embarcations de fortune pour assurer leurs déplacements quotidiens. Photo: VNA
Des habitants de la commune de Quang Bi, à Hanoi, se retrouvent contraints d'utiliser de petites embarcations de fortune pour assurer leurs déplacements quotidiens. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les fortes pluies se sont atténuées dans le Nord du Vietnam après plusieurs jours de de précipitations intenses, mais le niveau élevé de plusieurs cours d’eau continue de présenter des risques d’inondation pour les zones de basse altitude, les endroits riverains et les zones situées en aval.

Une amélioration des conditions météorologiques a été constatée après plusieurs jours de pluies torrentielles prolongées. Dans de nombreuses zones urbaines, les précipitations ont diminué et les eaux de crue se sont retirées, facilitant ainsi les déplacements. Toutefois, en dehors des villes, le niveau élevé des cours d’eau continue d’affecter plusieurs zones résidentielles.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, les crues des cours inférieurs des rivières Hoàng Long et Buoi ont atteint leur pic et sont en lente décrue. La rivière Day, quant à elle, a continué de monter lentement et est restée au-dessus du seuil d’alerte de niveau 3. Bien qu’amorcée, la décrue de plusieurs cours d’eau — notamment le fleuve Ma et la rivière Bôi — s’avère lente, maintenant les eaux à un niveau qui reste préoccupant.

Au cours des prochaines 24 heures, la décrue devrait se poursuivre sur les rivières Hoàng Long et Buoi, tandis que la rivière Day devrait rester au-dessus du niveau d’alerte 3.

Les services météorologiques ont également mis en garde contre des risques d’inondation dans les zones de basse altitude longeant les cours d’eau ainsi que dans les zones urbaines du Nord ainsi que dans les provinces de Thanh Hoa et de Nghê An.

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Des soldats participent à la construction des digues annulaires pour empêcher l'eau de pénétrer dans les zones résidentielles situées le long de la rivière Bui. Photo: VNA

À Hanoi, le temps s’est nettement asséché au matin du 18 septembre. Après une nuit sans pluie, les eaux se sont retirées de la plupart des zones inondées, la circulation est largement revenue à la normale et de nombreuses rues étaient sèches. Aucune précipitation n’a été enregistrée dans la capitale entre l’après-midi du 17 septembre et la matinée du 18 septembre.

Vigilance face aux inondation et glissement de terrain

L’accalmie des précipitations ne signifie pas que le risque de catastrophes naturelles a disparu. Les services météorologiques continuent de mettre en garde contre un risque élevé d’inondation dans les zones de basse altitude longeant les cours d’eau, ainsi que contre d’éventuelles crues soudaines et des glissements de terrain dans les régions montagneuses du Nord, de Thanh Hoa et de Nghê An.

Dans la province de Phu Tho, les autorités poursuivent, vendredi 18 septembre, l’évacuation des habitants des zones à haut risque de glissement de terrain, interviennent sur les tronçons routiers inondés ou isolés et maintiennent leurs équipes d’intervention en état d’alerte.

La province de Thanh Hoa intensifie également ses efforts de rétablissement après plusieurs jours d’inondations sévères et de glissements de terrain. Auparavant, la province avait dû évacuer plus de 1.000 foyers vers des zones sûres face à la montée des eaux.

Alors que les précipitations diminuent dans le Nord, le front des fortes pluies s’est déplacé plus au sud, vers Thanh Hoa et Nghê An ; des pluies modérées à fortes, accompagnées localement d’averses très intenses, y sont prévues pour la journée du 18 septembre et la nuit suivante.

Après plusieurs jours de pluies diluviennes, le Nord du pays entre donc dans une phase d’accalmie et de décrue, mais la situation exige toujours une vigilance accrue. Bien que les conditions se soient améliorées dans de nombreuses zones urbaines, des niveaux d’eau élevés et des risques de glissement de terrain persistent dans les zones riveraines, en aval et dans les régions montagneuses. – VNA

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#fortes pluies #crues fluviales
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