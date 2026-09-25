Tourisme vietnamien : "Innovation - Synergie - Percée" pour franchir un cap stratégique en 2026

Quang Ninh (VNA) - La Conférence nationale de promotion du tourisme 2026, placée sous le thème "Innovation - Synergie - Percée", s'est tenue le 24 septembre dans la province de Quang Ninh (Nord). Coorganisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire provincial de Quang Ninh, l’événement a réuni des représentants des ministères et organismes centraux, de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, de 20 Services locaux du tourisme ainsi que de plus de 150 entreprises leaders du secteur.

L’événement s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre résolue de la Résolution n° 26-NQ/TW du Bureau politique visant à faire du tourisme un secteur économique clé, de la Résolution n° 80-NQ/TW sur le développement culturel et de la Résolution n° 263/NQ-CP du gouvernement.

Ces dernières années, le tourisme vietnamien a maintenu une forte dynamique de reprise. En 2025, le pays a accueilli près de 21,2 millions de visiteurs internationaux et enregistré 137 millions de touristes nationaux, franchissant pour la première fois le seuil de 1 000 000 de milliards de dôngs de recettes touristiques totales. L’Organisation mondiale du tourisme (ONU Tourisme) a classé le Vietnam parmi les deux pays enregistrant la plus forte croissance touristique au monde. Durant les 8 premiers mois de 2026, le nombre de visiteurs internationaux a atteint 15,9 millions, en hausse de 14,4 % sur un an, plaçant le Vietnam dans le Top 3 des destinations asiatiques affichant le plus fort taux de retour des touristes.

Pour 2026, le secteur vise entre 25 et 27 millions de visiteurs internationaux, 150 à 153 millions de touristes nationaux, ainsi que des recettes comprises entre 1 125 et 1 230 mille milliards de dôngs, contribuant ainsi à l’objectif d’une croissance du PIB national de 10 % ou plus. Pour la période 2027-2030, le Vietnam ambitionne d’accueillir entre 45 et 50 millions de visiteurs internationaux et de contribuer directement à hauteur de 10 à 12 % au PIB national.

S'exprimant lors de la conférence, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ho An Phong, a souligné la nécessité de transformer radicalement la pensée et les méthodes de promotion, en passant de la "promotion de ce que l'on a" à celle de "ce dont le marché a besoin et où le Vietnam possède un avantage comparatif", et de "l'exploitation des ressources" à la "création de valeur". La promotion s'appuiera sur la culture, la gastronomie et l'humain comme piliers du positionnement de la marque nationale, tout en ciblant les marchés à fort pouvoir d'achat et à long séjour.

Une représentante de Sun Group prend la parole. Photo : VNA

Il a réaffirmé l'importance d'un mécanisme de coordination unifié où le ministère et l'Autorité nationale du tourisme jouent le "rôle d'orchestrateur". Les ministères et secteurs du ressort central collaboreront pour assouplir la politique des visas et élargir les liaisons aériennes, les localités moderniseront les infrastructures et garantiront un environnement sûr, tandis que les entreprises créeront des produits et commercialiseront les services.

Pour réaliser une véritable percée, le secteur mise sur la technologie et la chaîne de valeur via la transformation numérique, l'intelligence artificielle (IA) et les Big Data. Les activités de promotion seront étroitement liées à l'aviation, aux agences de voyages, à l'économie nocturne et à la gastronomie en vue d'événements majeurs tels que l'Année nationale du Tourisme 2027 et l'APEC 2027 à Phu Quoc. Le vice-ministre a demandé aux acteurs du secteur de lancer, dès le quatrième trimestre 2026, des programmes de stimulation hivernaux et de développer le tourisme nocturne.

Luong Thi Hoang Lan, directrice commerciale du pôle Loisirs du groupe Sun Group, a souligné que la promotion doit créer des expériences uniques, transformant les visiteurs en ambassadeurs de la destination, grâce à des produits haut de gamme qui donnent envie de venir, de prolonger le séjour et de revenir.-VNA