Le Premier ministre ordonne une réponse proactive face aux pluies et aux inondations

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre a publié le 21 septembre 2026 la dépêche officielle n°66/CD-TTg sur les mesures à prendre face aux pluies et aux inondations et pour en surmonter les conséquences.



Ces derniers jours, plusieurs régions, notamment le Nord et le Centre septentrional, ont enregistré de fortes précipitations prolongées, provoquant des crues, des inondations dans les zones riveraines, basses et urbaines, ainsi que des glissements de terrain, des perturbations de la circulation et l’isolement de certaines zones résidentielles.



Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, les pluies et les inondations ont fait trois morts, détruit entièrement huit logements, endommagé 111 maisons et submergé près de 20.000 habitations, dont plus de 5.000 restent inondées dans les zones riveraines et basses de Hanoï et de Ninh Binh.



Le Centre national de prévision hydrométéorologique prévoit une évolution encore complexe de la situation, avec des inondations persistantes dans les zones basses et riveraines de Hanoï et de Ninh Binh. Du 21 au 24 septembre, de fortes pluies sont également attendues à Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa, Lam Dong et dans le Sud, avec des cumuls de 120 à 250 mm, localement supérieurs à 400 mm, faisant craindre d’importantes inondations et des glissements de terrain. Le niveau du Mékong pourrait atteindre le seuil d’alerte 1.



Le Premier ministre demande aux ministères et aux autorités locales de suivre étroitement l’évolution de la situation des intempéries, d’adapter rapidement les mesures de prévention et de réponse, de limiter au maximum les pertes humaines et matérielles et de remédier au plus vite aux conséquences des catastrophes naturelles.



Les localités doivent mobiliser les forces et moyens nécessaires pour accéder aux zones encore profondément inondées ou isolées, fournir vivres et produits de première nécessité et évacuer les personnes, notamment les personnes âgées, les enfants et les plus vulnérables, des zones exposées aux inondations, aux glissements de terrain et aux crues soudaines.



Les autorités sont également chargées de sécuriser la circulation, d’empêcher l’accès aux zones profondément inondées ou exposées aux glissements de terrain lorsque la sécurité n’est pas garantie, de lutter contre les inondations urbaines et de garantir la sécurité des digues, réservoirs et autres ouvrages de protection. Les forces et moyens nécessaires doivent être prêts à intervenir en cas d’évacuation ou d’opérations de recherche et de sauvetage.



Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement doit renforcer la surveillance, diffuser rapidement les prévisions et informations nécessaires et coordonner avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et les localités l’exploitation sûre et rationnelle des réservoirs d’irrigation et hydroélectriques afin de réduire les crues en aval tout en constituant des réserves d’eau pour la production et les besoins de la population.



Le ministère de la Défense est chargé de mobiliser des drones pour surveiller les zones sensibles et détecter rapidement les fissures et les secteurs exposés aux glissements de terrain et aux crues soudaines. Il doit également tenir prêts les forces et moyens nécessaires dans les zones à haut risque pour les évacuations et les opérations de recherche et de sauvetage.



Les ministères de la Santé, de l’Éducation et de la Formation et de la Construction doivent, dans leurs domaines respectifs, garantir les soins et les services de santé essentiels dans les zones inondées, assurer l’assainissement de l’environnement et prévenir les épidémies pendant et après les inondations. Ils doivent également assurer la sécurité des élèves et des enseignants, limiter les dommages aux établissements scolaires, aux équipements et au matériel pédagogique, et rétablir rapidement les axes routiers touchés par des glissements de terrain, notamment les principaux axes. -VNA