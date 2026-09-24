Société

Tay Ninh accueille 23 ressortissants vietnamiens remis par le Cambodge

Les autorités de Tay Ninh ont accueilli, le 24 septembre, 23 ressortissants vietnamiens remis par les autorités cambodgiennes, dont 11 ayant quitté illégalement le Vietnam et un faisant l’objet d’un mandat de recherche émis par la police de Hô Chi Minh-Ville.

Des représentants des forces compétentes vietnamiennes et cambodgiennes coordonnent les procédures d’accueil des ressortissants vietnamiens au poste frontalier international de Binh Hiep. Photo: VNA
Des représentants des forces compétentes vietnamiennes et cambodgiennes coordonnent les procédures d’accueil des ressortissants vietnamiens au poste frontalier international de Binh Hiep. Photo: VNA

Tây Ninh (VNA) - Le 24 septembre, au poste frontalier international de Binh Hiep, dans la province de Tay Ninh, les autorités vietnamiennes ont accueilli 23 ressortissants vietnamiens remis et expulsés par les autorités cambodgiennes, dont un individu faisant l’objet d’un mandat de recherche.

Ces 23 personnes, dont 18 hommes et 5 femmes originaires de plusieurs localités du Vietnam, avaient été identifiées par les autorités cambodgiennes comme étant liées à des activités présumées d’escroquerie en ligne, de travail illégal, d’entrée ou de séjour irréguliers au Cambodge. Trois d’entre elles avaient purgé leur peine de prison au Cambodge et ont été accompagnées par l’ambassade du Vietnam au Cambodge pour leur retour au pays.

Après la remise, le poste de garde-frontière du poste frontalier international de Binh Hiep, en coordination avec les forces de police, a procédé à la vérification de l’identité et des informations relatives à la sortie du territoire de chaque personne.

Les premières vérifications ont établi que 12 personnes avaient quitté légalement le Vietnam, tandis que 11 autres étaient sorties du pays par des voies irrégulières. Parmi ces dernières, les autorités ont identifié une personne faisant l’objet d’un mandat de recherche émis par la police de Hô Chi Minh-Ville. Cette personne a été arrêtée puis remise à la police de Hô Chi Minh-Ville pour la poursuite de la procédure conformément à la loi.

Concernant les personnes ayant quitté illégalement le territoire, quatre ont fait l’objet de sanctions administratives, pour un montant total de 23 millions de dôngs, pour avoir franchi la frontière sans accomplir les formalités de sortie ou d’entrée prévues par la réglementation.

Les autres ressortissants, après l’achèvement des procédures d’accueil, de vérification et d’identification, ont été remis aux forces de police des provinces et villes concernées afin d’être reconduits dans leurs localités respectives pour la poursuite des vérifications et le traitement conformément à la loi. -VNA

#Tay Ninh #ressortissants vietnamiens #Cambodge
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Échange entre des jeunes officiers de Tay Ninh (Vietnam) et du Cambodge

Échange entre des jeunes officiers de Tay Ninh (Vietnam) et du Cambodge

Le commandement de garde-frontières du Vietnam, celui de la province de Tay Ninh se sont coordonnés avec celui de l'armée de terre et celui de la gendarmerie de l'Armée royale cambodgienne pour organiser un programme d'échange entre les jeunes officiers des deux pays le 26 août, au poste-frontière international de Moc Bai, district de Ben Cau, province de Tay Ninh (Sud).

Voir plus

Les ambassadeurs des pays de l'ASEAN posent pour une photo de groupe avec la ministre greque du Travail et de la Sécurité sociale, Niki Kerameus. Photo : VNA.

La Grèce souhaite accueillir davantage de travailleurs vietnamiens

Les moyens de promouvoir la coopération dans le domaine du travail constitue la question principale lors du récent échange entre l’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, des ambassadeurs des pays de l’ASEAN, et la ministre grecque du Travail et de la Sécurité sociale, Niki Kerameus. 

Séance de travail entre l’Association des journalistes du Vietnam et la délégation de la province chinoise du Yunnan. Photo: VNA

Le Vietnam et la province chinoise du Yunnan renforcent leur coopération médiatique

Au cours de son séjour au Vietnam, la délégation du Yunnan a multiplié les échanges avec plusieurs organes de presse vietnamiens afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, en s’appuyant sur les programmes conjoints et les échanges de contenus menés ces dernières années, ainsi que sur diverses initiatives de coopération avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Le concours HNUE Olympic STEM 2025 a attiré près de 1 500 équipes, réunissant quelque 4 500 élèves issus de 21 Départements de l’Éducation et de la Formation. Photo : VNA

Hanoï accueillera en octobre une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

Près de 800 délégués venus de 40 pays et territoires se réuniront les 8 et 9 octobre à Hanoï pour une conférence internationale consacrée à la coopération éducative à l’ère numérique. Organisé par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’événement mettra l’accent sur la transformation numérique, l’innovation pédagogique, l’usage responsable de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération internationale dans l’éducation.