Tay Ninh accueille 23 ressortissants vietnamiens remis par le Cambodge

Tây Ninh (VNA) - Le 24 septembre, au poste frontalier international de Binh Hiep, dans la province de Tay Ninh, les autorités vietnamiennes ont accueilli 23 ressortissants vietnamiens remis et expulsés par les autorités cambodgiennes, dont un individu faisant l’objet d’un mandat de recherche.

Ces 23 personnes, dont 18 hommes et 5 femmes originaires de plusieurs localités du Vietnam, avaient été identifiées par les autorités cambodgiennes comme étant liées à des activités présumées d’escroquerie en ligne, de travail illégal, d’entrée ou de séjour irréguliers au Cambodge. Trois d’entre elles avaient purgé leur peine de prison au Cambodge et ont été accompagnées par l’ambassade du Vietnam au Cambodge pour leur retour au pays.

Après la remise, le poste de garde-frontière du poste frontalier international de Binh Hiep, en coordination avec les forces de police, a procédé à la vérification de l’identité et des informations relatives à la sortie du territoire de chaque personne.

Les premières vérifications ont établi que 12 personnes avaient quitté légalement le Vietnam, tandis que 11 autres étaient sorties du pays par des voies irrégulières. Parmi ces dernières, les autorités ont identifié une personne faisant l’objet d’un mandat de recherche émis par la police de Hô Chi Minh-Ville. Cette personne a été arrêtée puis remise à la police de Hô Chi Minh-Ville pour la poursuite de la procédure conformément à la loi.

Concernant les personnes ayant quitté illégalement le territoire, quatre ont fait l’objet de sanctions administratives, pour un montant total de 23 millions de dôngs, pour avoir franchi la frontière sans accomplir les formalités de sortie ou d’entrée prévues par la réglementation.

Les autres ressortissants, après l’achèvement des procédures d’accueil, de vérification et d’identification, ont été remis aux forces de police des provinces et villes concernées afin d’être reconduits dans leurs localités respectives pour la poursuite des vérifications et le traitement conformément à la loi. -VNA