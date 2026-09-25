Hanoï vise 47,5 à 50,8 millions de visiteurs en 2030

Hanoï (VNA) - Hanoï vise entre 47,5 et 50,8 millions de visiteurs d’ici 2030, dont 13,3 à 15,3 millions de touristes internationaux, selon le programme d’action présenté le 15 septembre par la vice-présidente du Comité populaire municipal, Vu Thu Ha, pour mettre en œuvre la résolution n° 26-NQ/TW du 22 août 2026 sur le développement du tourisme vietnamien comme secteur économique de pointe.

La capitale entend faire évoluer son modèle, en passant de l’exploitation des ressources à la création de nouvelles valeurs et à une croissance davantage fondée sur la qualité, l’efficacité, la valeur ajoutée et la compétitivité. La transformation numérique et la transition verte doivent constituer deux moteurs essentiels de cette évolution.

Grâce à son patrimoine millénaire, à ses nombreuses richesses culturelles, à ses villages artisanaux, à sa gastronomie, à ses arts et à ses industries culturelles, Hanoï dispose d’importants atouts pour développer le tourisme culturel, patrimonial et créatif.

Entre 2023 et 2025, le tourisme de la capitale a connu une forte reprise. Le nombre de visiteurs a progressé en moyenne de 17 % par an, celui des touristes internationaux de 29,6 % et les recettes touristiques de 19,6 %.

En 2025, Hanoï a accueilli 33,81 millions de visiteurs, dont 7,92 millions d’étrangers et 25,89 millions de touristes vietnamiens. Les recettes touristiques ont atteint environ 134.500 milliards de dôngs (5,17 milliards de dollars), soit une contribution globale de près de 7 % au PIB municipal.

La capitale compte actuellement 3.769 établissements d’hébergement, totalisant 72.404 chambres, dont 48 établissements quatre et cinq étoiles. Elle dispose également de 2.015 agences de voyages internationales, 593 agences nationales, plus de 10.600 guides touristiques et environ 140 sites et attractions touristiques.

Malgré ces résultats, le potentiel reste sous-exploité. Les dépenses moyennes s’élèvent à 120 dollars par jour pour les visiteurs internationaux et à 84 dollars pour les touristes vietnamiens séjournant à Hanoï. L’offre demeure fragmentée et la capitale manque notamment d’hébergements haut de gamme et de grands complexes de loisirs.

Faire du tourisme un secteur économique clé

Le programme d’action fixe pour objectif de faire de Hanoï l’un des principaux pôles touristiques du pays ainsi qu’un centre majeur du tourisme culturel, patrimonial et créatif dans la région et à l’international.

D’ici 2030, la ville vise 227.000 à 250.000 milliards de dôngs de recettes touristiques, une contribution du tourisme de 7,5 à 8 % au PIB municipal et la création d’au moins 10.000 chambres supplémentaires.

Hanoï prévoit également de développer trois zones touristiques nationales, notamment autour du lac Hoan Kiem et du Vieux Quartier, de Ba Vi et de Huong Son. Trois villages artisanaux ou anciens villages — Van Phuc, Bat Trang et Duong Lam — devraient devenir des destinations de qualité à rayonnement international. La ville vise également la numérisation de 70 % des principaux sites touristiques.

À l’horizon 2045, Hanoï ambitionne d’accueillir entre 64 et 67 millions de visiteurs, dont 23 à 25 millions d’internationaux pour des recettes comprises entre 400 000 et 450 000 milliards de dôngs et une contribution de 12 à 14 % au PIB municipal.

Pour atteindre ces objectifs, la ville prévoit notamment de renforcer les infrastructures touristiques, d’attirer les investissements privés, d’élargir les liaisons aériennes internationales et de développer le tourisme nocturne. L’offre sera restructurée autour du tourisme culturel et patrimonial, du tourisme MICE et événementiel, du tourisme nocturne et des expériences urbaines créatives liées à la gastronomie, aux arts et au shopping.

Hanoï prévoit également de mettre en service Hanoi Go, présenté comme un point d’accès numérique unifié pour le tourisme, dont le lancement est prévu le 10 octobre 2026. La ville entend développer un écosystème touristique intelligent intégrant l’IA multilingue, les billets électroniques, les visites automatisées et les services personnalisés.

La gestion des destinations sera parallèlement orientée vers un tourisme vert, sûr et durable, avec une meilleure gestion des flux de visiteurs, de la capacité d’accueil, de l’environnement et de la qualité des services.

Selon Vu Thu Ha, la mise en œuvre du programme devra reposer sur des responsabilités, des ressources et des échéances clairement définies, avec des résultats mesurables. L’objectif est de faire du tourisme un secteur économique de pointe, moderne, vert et durable, contribuant aux objectifs de croissance de Hanoï et au renforcement de son rayonnement régional et international. -VNA