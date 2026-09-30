L'artisanat traditionnel connaît un renouveau dans le Vietnam contemporain

Les matériaux familiers issus des villages d'artisans traditionnels sont revisités pour offrir une image plus jeune, plus moderne et plus proche de la vie actuelle.

Hanoï (VNA) - À Hanoï, un espace dédié à l'artisanat contemporain a ouvert ses portes au 61, rue Trang Tien, réunissant savoir-faire traditionnel, créativité et public d'aujourd'hui.

Ici, les fils de soie et les techniques de broderie délicates, hérités des villages d'artisans, sont présentés sous un nouveau jour. Cet espace ne se contente pas d'exposer des produits. Il retrace également le parcours de la broderie, des mains des artisans jusqu'à ses applications créatives dans l'art, la mode et la vie quotidienne.

Artisane LE THI HUYEN : « Je pratique cet artisanat depuis plus de 20 ans et je l'ai appris des générations précédentes. Aujourd'hui, je souhaite le transmettre aux jeunes. »

Des fils de soie au moindre point de broderie, le savoir-faire traditionnel vietnamien s'est transmis de génération en génération. Chaque pièce reflète l'expérience, la dextérité et la créativité de son auteur, tout en préservant l'identité culturelle de chaque région.

Dans ce nouvel espace de la rue Trang Tien, ce patrimoine est présenté sous un angle contemporain. Les visiteurs peuvent observer les artisans filer et tisser la soie, s'initier à la broderie et découvrir la confection de pièces artisanales.

Les techniques traditionnelles sont également appliquées à l'art, à la mode, aux accessoires et à d'autres créations, dans un univers où tradition et modernité se rencontrent.

Artisane NGUYEN THI TUYET : « Avant d'appliquer la broderie à la mode, j'ai passé des années à broder des tableaux et des objets décoratifs. Avec le développement de l'économie de marché, l'activité du village artisanal a progressivement décliné. Je suis venue ici dans l'espoir de contribuer à relancer cet artisanat et de le faire découvrir aux jeunes générations. »

Intégrer la broderie dans un espace d'art contemporain permet au public de découvrir ces techniques de près, d'en comprendre davantage la valeur et de voir comment un savoir-faire traditionnel peut s'adapter à la vie moderne.

NGUYEN THO THO – Designer, fondateur de Tho Heritage House : « Le moyen le plus efficace de transmettre cet art est de le faire connaître et d'inspirer aux jeunes l'amour de ce métier. La simple préservation du patrimoine ne suffit pas. Il faut susciter leur intérêt pour la broderie afin qu'ils puissent imaginer de nouvelles idées et de nouvelles façons d'aborder les produits traditionnels. »

Lorsque la broderie traditionnelle s'intègre à la vie contemporaine, elle peut être appliquée à des articles prisés des jeunes, tels que les sacs à main et les foulards. La rencontre entre l'artisanat traditionnel et des idées de design novatrices permet ainsi aux produits de toucher un public plus large, notamment les jeunes.

Cette démarche aide la nouvelle génération à comprendre et à perpétuer les valeurs traditionnelles. La mobilisation des entreprises, des artisans, des designers et des communautés favorise l'émergence de nouvelles méthodes pour préserver et promouvoir l'artisanat traditionnel.

Avec le développement des industries culturelles, le patrimoine peut également devenir un moteur de créativité et de croissance économique. Pour les villages d'artisans, l'enjeu est désormais de permettre à l'artisanat traditionnel de conserver sa place dans la vie contemporaine./.