Économie

Les liens pétrochimiques entre le Vietnam et la Russie offrent de nouvelles perspectives

La visite d’État en Russie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam ouvre de nouvelles perspectives de coopération pétrochimique entre les deux pays. Selon l’expert russe Gueorgui Boreï, le renforcement des partenariats dans le raffinage, les technologies de traitement du pétrole et la production de produits à plus forte valeur ajoutée pourrait favoriser l’intégration des chaînes de valeur, le transfert de technologies et l’accès au marché de l’ASEAN.

Centrale thermique du géant gazier Gazprom à Sotchi, en Russie. Photo : AFP/VNA
Centrale thermique du géant gazier Gazprom à Sotchi, en Russie. Photo : AFP/VNA

Moscou (VNA) - La récente visite d’État en Russie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam a ouvert de nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et la Russie dans le secteur pétrochimique, selon l’expert russe Gueorgui Boreï.

Gueorgui Boreï, qui a participé à l’élaboration de la méthodologie russe de mise en œuvre du budget fédéral via le système du Trésor fédéral entre 1995 et 2000, estime que les deux pays disposent encore d’un important potentiel de coopération dans ce domaine.

Il a souligné que les échanges commerciaux entre l’Union économique eurasiatique (UEE) et le Vietnam avaient atteint 8,3 milliards de dollars en 2025. Malgré l’entrée en vigueur, il y a dix ans, de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UEE, d’importantes marges de progression subsistent, notamment dans l’industrie pétrochimique.

Gueorgui Boreï a précisé que l'extraction pétrolière ne constituait que la première étape de la chaîne de production. Les entreprises Zarubezhneft et Petrovietnam coopèrent depuis plus de 40 ans, tandis que Rusvietpetro a produit près de 40 millions de tonnes de pétrole et généré plus de 3 milliards de dollars de bénéfices.

Il a identifié le raffinage pétrolier comme le prochain domaine offrant un potentiel de coopération approfondie, notant que Gazprom Neft négociait l'acquisition d'une participation de 49 % dans la raffinerie de Dung Quat. Une telle coopération pourrait permettre de relier l'extraction pétrolière au raffinage ainsi qu'à la production et à la vente de produits à plus forte valeur ajoutée.

Selon Gueorgui Boreï, la coopération pétrochimique pourrait générer des produits à plus forte valeur ajoutée - tels que des polymères, des plastiques et des fibres synthétiques - destinés au Vietnam et au marché plus large de l'ASEAN, où la demande est en hausse.

Il a également indiqué que des projets conjoints pourraient créer des emplois, faciliter le transfert de savoir-faire et renforcer les compétences des spécialistes des deux pays. Une production nationale accrue de produits pétrochimiques pourrait aussi aider le Vietnam à réduire sa dépendance aux importations.

Gueorgui Boreï a mis en avant plusieurs technologies russes susceptibles de soutenir cette coopération. Il s'agit notamment de technologies d'économie d'énergie développées par l'Institut de catalyse Boreskov de Novossibirsk pour le traitement du gaz associé au pétrole, ainsi que d'adsorbants destinés au raffinage du pétrole lourd.

Il a indiqué que, selon les estimations, les catalyseurs poreux utilisés dans la production de carburants marins pourraient générer des bénéfices supplémentaires de plus de dix milliards de roubles par an. Parallèlement, le taux de profondeur de raffinage du pétrole en Russie s'établit actuellement à un peu plus de 70 %, contre plus de 90 % dans certains autres pays.

L'Université fédérale de Kazan a également mis au point un catalyseur à base de nickel capable d'augmenter le rendement en pétrole synthétique de 6 à 11 % tout en améliorant la qualité. Cette technologie est conçue pour le pétrole lourd, une ressource abondante en Russie, a-t-il ajouté.

Gueorgui Boreï a insisté sur la nécessité de saisir rapidement ces opportunités, alors que le Vietnam poursuit le développement de son industrie pétrochimique.

Selon lui, les entreprises russes pourraient se retrouver confrontées à une concurrence accrue de la Chine, de la République de Corée et du Japon si elles tardaient trop à agir. Il a donc appelé les entreprises russes à agir sans attendre, à privilégier les partenariats de long terme et à renforcer l’intégration de la recherche scientifique dans leurs projets industriels.

À ses yeux, une intégration plus étroite des chaînes de valeur, des technologies et des compétences pourrait faire de la coopération pétrochimique entre le Vietnam et la Russie un levier pour développer des coentreprises durables et, au-delà, jeter les bases d’une coopération économique plus large entre la Russie et les pays asiatiques. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #liens pétrochimiques #Vietnam #Russie
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Lors de la séance de travail entre le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh et les autorités de la province centrale de Quang Ngai. Photo : VNA

Mécanisme spécifique pour le centre pétrochimique et énergétique

Le vice-Premier ministre permanent, Nguyen Hoa Binh, a tenu le 10 février une réunion de travail avec les autorités de la province centrale de Quang Ngai afin de discuter du projet de centre national pétrochimique et énergétique dans la zone économique de Dung Quat.

Voir plus

Le propriétaire d’un navire effectue les formalités d’entrée au port de pêche de Vam Lang, commune de Gia Thuan, province de Dong Thap. Photo : VNA

Dong Thap obtient des résultats positifs dans la lutte contre la pêche INN

La province de Dong Thap a obtenu des résultats encourageants dans la lutte contre la pêche INN, avec notamment 100 % des navires de pêche en activité enregistrés et autorisés, aucun cas de violation des eaux étrangères depuis 2024 et une traçabilité électronique renforcée des produits halieutiques.

Déploiement d’une plateforme de forage autoélévatrice sur un site d’exploration pétrolière et gazière en mer. Photo : PVN

Sciences et technologies : le Vietnam accélère la transformation de sa gouvernance maritime

La transformation numérique ouvre de nouvelles perspectives pour renforcer la gouvernance maritime du Vietnam. En s’appuyant sur l’intelligence artificielle, les mégadonnées, l’Internet des objets, les données satellitaires et les systèmes autonomes, le pays cherche à passer d’une gestion fondée sur l’expérience à une gouvernance basée sur les données, la prévision et l’intégration, au service d’une économie maritime verte et durable.

Un tronçon de l'autoroute Ben Luc - Long Thanh traversant la province de Dong Nai. Photo: VNA

L’autoroute Ben Luc - Long Thanh rapproche le delta du Mékong de l’aéroport de Long Thanh

D’un investissement total de 29 587 milliards de dôngs, financé par des prêts de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et de la Banque asiatique de développement (BAD) ainsi que par des fonds publics, l’autoroute Ben Luc - Long Thanh stratégique relie l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Trung Luong à la route nationale n° 51 et à l’autoroute Bien Hoa - Vung Tau, à une dizaine de kilomètres seulement de l’aéroport de Long Thanh.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung, et le ministre canadien de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, se serrent la main avant leur entretien à Ottawa. Photo : VNA

Le Vietnam et le Canada ouvrent de nouvelles voies de coopération énergétique

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung, s’est récemment entretenu avec le ministre canadien de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, pour discuter de la mise en œuvre du protocole d’entente sur la coopération en matière d’énergie et la transition vers l’énergie propre.

Photo d'illustration: VNA

An Giang traque les navires non conformes pour éradiquer la pêche INN

La province d’An Giang renforce le contrôle des navires à risque et accélère la numérisation de la traçabilité afin de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant aux efforts du Vietnam pour obtenir la levée du « carton jaune » de la Commission européenne.

Le HoSE met en garde contre de fausses licences et de faux contrats utilisés pour escroquer des investisseurs. Photo: VNA

La Bourse de Hô Chi Minh-Ville avertit des arnaques aux investisseurs

Selon le Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE), des escrocs utilisent illégalement son nom, ses images et son logo, tout en falsifiant les sceaux et les signatures de dirigeants de la Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC) pour produire des documents frauduleux contenant de fausses informations sur des autorisations d’investissement.

Alexander Schonl, directeur général, fondateur et conseiller principal en Microsoft Dynamics 365 Business Central chez Solid Scale Solutions. Photo: VNA

Vietnam-Allemagne : vers une coopération technologique à plus forte valeur ajoutée

Le Vietnam dispose de solides atouts technologiques et d’une expérience croissante sur les marchés internationaux. Dans un contexte de transformation numérique accélérée en Allemagne et de pénurie de spécialistes informatiques, les entreprises vietnamiennes disposent de nouvelles opportunités pour approfondir leur coopération avec leurs partenaires allemands et progresser dans la chaîne de valeur technologique.

La part des marchandises vietnamiennes demeure dérisoire au sein du CPTPP, représentant à peine 1% du volume global des importations des pays membres. Photo: VNA

Les produits vietnamiens accaparent environ 1% des parts de marché du CPTPP

Afin de soutenir les entreprises, le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) élabore un système de gestion de la mise en œuvre des accords de libre-échange (ALE) reposant sur trois piliers : la diffusion d’informations via le portail gouvernemental dédié aux ALE, l’évaluation des résultats de leur mise en œuvre au niveau local, et la création d’un écosystème favorisant l’utilisation de ces accords.