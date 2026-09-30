Le Vietnam renforce le contrôle des ventes en livestream pour lutter contre les contrefaçons

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les ventes en livestream sur les plateformes de commerce électronique font l’objet d’un contrôle accru, les plateformes, les entreprises et les créateurs de contenu renforçant conjointement la vérification de l’identité des vendeurs ainsi que de l’origine et des informations sur les produits, afin de limiter les marchandises frauduleuses et contrefaites et de mieux protéger les consommateurs.

Avant chaque session de livestream, les procédures de contrôle ne se limitent plus aux produits et aux informations fournis par les vendeurs aux créateurs de contenu, mais portent également sur le distributeur, les documents de déclaration, les étiquettes complémentaires, la composition et d’autres informations relatives aux produits. Ces vérifications visent à garantir la concordance entre les informations promotionnelles et les produits commercialisés avant leur présentation en ligne.

Selon des créateurs de contenu, les entreprises accordent une attention croissante à la mise à disposition des produits pour vérification avant les sessions de livestream. Les affirmations promotionnelles sans fondement, telles que les engagements d’une efficacité garantie à 100 %, sont également limitées afin de réduire les risques pour les vendeurs comme pour les personnes présentant les produits.

Du côté des entreprises, les contrôles sont renforcés tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de la production au contrôle de la qualité et au conditionnement, jusqu’à la mise en vente des produits sur les plateformes de commerce électronique. Les informations sur les produits transmises aux créateurs de contenu font également l’objet d’un examen plus rigoureux, la transparence étant placée au premier plan.

Les plateformes renforcent pour leur part le contrôle des vendeurs, des marchandises et des informations sur les produits grâce à des solutions techniques. Les contrôles ne sont pas effectués uniquement au moment de la mise en vente : des mécanismes permettent également de détecter les cas où les produits effectivement livrés ne correspondent pas à leur description par le vendeur.

Parallèlement, l’identification et la vérification des vendeurs et des créateurs de contenu sont progressivement mises en œuvre conformément aux nouvelles dispositions de la Loi sur le commerce électronique, entrée en vigueur en juillet 2026. Les plateformes déploient progressivement des mécanismes d’identification, de vérification électronique et de conservation des données, tout en perfectionnant les procédures de réception et de traitement des réclamations des consommateurs.

Selon les autorités compétentes, l’application effective de ces dispositions joue un rôle essentiel dans leur mise en œuvre. Les plateformes et les vendeurs doivent respecter pleinement leurs obligations. En cas d’infraction, des sanctions peuvent être appliquées, tandis que les violations graves sont transmises aux autorités compétentes pour traitement conformément à la réglementation.

Dans un contexte où le livestream est de plus en plus associé au marketing d’affiliation, les créateurs de contenu sont également appelés à assumer plus clairement leurs responsabilités en matière de contrôle. La vérification et le rapprochement des informations sur les produits entre vendeurs, fabricants et personnes chargées de leur présentation avant chaque session de livestream contribuent à réduire l’écart entre les informations publicitaires et les produits réels, limitant ainsi les risques de voir parvenir aux consommateurs des marchandises d’origine incertaine, contrefaites ou imitées.

Selon l’Association vietnamienne du commerce électronique, le commerce électronique au Vietnam a maintenu ces dernières années un taux de croissance annuel d’environ 20 à 25 %. Au premier semestre 2026, cette croissance est estimée à 20-22 %. Dans un contexte de développement continu du marché, le filtrage actif des produits, le contrôle des informations et le respect des réglementations par les plateformes, les entreprises, les vendeurs et les créateurs de contenu sont nécessaires pour limiter les marchandises frauduleuses et contrefaites et renforcer la confiance des consommateurs dans les achats en ligne.-VNA

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