Bourse vietnamienne : une nouvelle étape dans l’intégration internationale

Hanoï (VNA) – Le Vietnam accueillera pour la première fois la 31e Assemblée générale annuelle du Forum des valeurs mobilières d’Asie (ASF AGM), qui se tiendra du 30 septembre au 3 octobre à Hanoï.



Organisé conjointement par l’Association du marché obligataire du Vietnam (VBMA) et l’Association des entreprises de valeurs mobilières du Vietnam (VASB), cet événement réunira des organisations membres du Forum des valeurs mobilières d’Asie et consacrera notamment une session aux perspectives du marché vietnamien.



Créé en 1995, le Forum des valeurs mobilières d’Asie (ASF) compte aujourd’hui 30 organisations membres de 23 pays et territoires d’Asie et d’Océanie. La VBMA en est membre depuis 2007 et la VASB depuis 2015.



Les discussions porteront notamment sur les mouvements de capitaux internationaux, l’harmonisation des normes ESG, la finance verte, la transformation numérique et l’intelligence artificielle. Une session consacrée au Vietnam, prévue le 2 octobre sous le thème « Investir au Vietnam – Se développer dans une nouvelle ère », examinera les moyens de mobiliser des capitaux et le rôle du marché boursier dans le financement de l’économie. L’événement devra ainsi permettre aux acteurs vietnamiens d’échanger avec leurs homologues étrangers et de renforcer les liens du marché des capitaux vietnamien avec la région et le reste du monde.



Après 30 ans de développement du secteur boursier et plus de 26 ans de fonctionnement officiel du marché, la Bourse vietnamienne a connu une forte expansion en termes de taille, de structure et d’infrastructures, tout en renforçant son intégration internationale. Elle est progressivement devenue un important canal de mobilisation de capitaux à moyen et long termes pour l’économie.



Le parcours du marché boursier vietnamien a débuté par la création de la Commission d'État des valeurs mobilières le 28 novembre 1996, suivie par la création des centres de transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville et de Hanoï. La première séance de Bourse au Vietnam s’est tenue le 28 juillet 2000 à Hô Chi Minh-Ville. Alors que le marché ne comptait que deux entreprises cotées en 2000, avec une capitalisation représentant 0,2 % du PIB, il regroupait à la fin de 2025 plus de 1.600 entreprises cotées et enregistrées sur HOSE, HNX et UPCoM. La capitalisation des marchés des actions et des obligations représentait alors près de 100 % du PIB.





Siège de la Bourse de Hanoï. Photo: hnx.vn

À la fin de juillet 2026, la capitalisation boursière des actions sur les trois marchés s'élevait à 10.157,24 billions de dôngs, représentant 79,1 % du PIB de 2025. Le marché obligataire coté comptait 483 titres pour une valeur de 2.840 billions de dôngs, soit 22,1 % du PIB, tandis que le nombre de comptes d'investisseurs atteignait 13,43 millions, correspondant à 13,2 % de la population.



Au cours des sept premiers mois de 2026, la valeur des levées de fonds prévues par les offres d’actions enregistrées a atteint 113,92 billions de dôngs, en hausse de 43,41 %, tandis que les levées de fonds par offres publiques d’obligations, obligations internationales et obligations convertibles ont atteint 52,15 billions de dôngs, en progression de 160,64 %.



Autre étape importante de son intégration internationale, le marché boursier vietnamien est officiellement passé du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire selon la classification de FTSE Russell, à compter du 21 septembre 2026. Cette évolution ouvre une nouvelle phase dans l’amélioration de la qualité, des infrastructures et de l’accessibilité du marché conformément aux normes internationales. -VNA