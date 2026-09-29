Économie

La production se redresse, les recrutements progressent

La production vietnamienne poursuit sa reprise, tandis que les besoins en recrutement progressent dans un marché du travail transformé par l’IA et l’automatisation.

Des ouvriers travaillent dans un atelier de confection de vêtements destinés à l’exportation, dans la commune de Vinh Loc, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Des ouvriers travaillent dans un atelier de confection de vêtements destinés à l’exportation, dans la commune de Vinh Loc, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Plusieurs organisations et médias internationaux font état de signaux positifs pour la production au Vietnam, tandis que la demande de recrutement augmente dans un marché du travail en pleine évolution sous l’effet de l’intelligence artificielle (IA).

Selon le site américain spglobal.com, l’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier vietnamien, publié en août 2026 par S&P Global, montre que la production continue de se redresser et d’enregistrer une croissance solide. Le PMI manufacturier du Vietnam s’est établi à 53,3 points en août 2026, contre 52,9 points en juillet. Il est ainsi resté au-dessus du seuil de 50 points pour le 14e mois consécutif, enregistrant sa plus forte amélioration depuis février 2026.

La production a notamment progressé à son rythme le plus rapide depuis plus de deux ans, prolongeant une série de hausses sur 16 mois. Les nouvelles commandes ont également fortement augmenté depuis octobre 2025, soutenues par le lancement de nouveaux produits et l’amélioration de la demande.

Les nouvelles commandes à l’exportation ont toutefois diminué pour la première fois en cinq mois, mais de façon marginale. L’inflation des coûts des intrants a, elle, ralenti à son plus bas niveau depuis 11 mois.

Les fabricants restent optimistes quant aux perspectives de production en 2026, grâce à la demande pour de nouveaux produits.

Un marché de l’emploi dynamique

Parallèlement à la reprise de la production, la demande de recrutement au Vietnam connaît également une nette progression.

En Malaisie, le site hr.asia a publié les résultats de l’enquête sur les perspectives de l’emploi et de la consommation en Asie du Sud-Est en 2026, réalisée par le groupe de recrutement et de conseil en ressources humaines Reeracoen Group et le cabinet japonais Rakuten Insight. Selon cette étude, le Vietnam se distingue dans la région de l’ASEAN par la croissance économique, le chiffre d’affaires des entreprises et la demande de recrutement, dans un contexte de restructuration des chaînes d’approvisionnement.

L’enquête montre que 46 % des entreprises au Vietnam ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires, tandis que 16 % ont augmenté leurs recrutements, soit le taux le plus élevé de la région. La confiance des entreprises reste relativement solide : 59 % de leurs dirigeants se disent confiants dans les perspectives commerciales.

La demande de recrutement continue également d’augmenter : 43 % des entreprises interrogées choisissent de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement afin de mieux répondre aux fluctuations, soit le taux le plus élevé de la région.

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Des candidats lors d’une journée de recrutement au Centre des services de l’emploi de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA


Parallèlement, l’IA et l’automatisation transforment fortement le marché du travail. Parmi les personnes interrogées souhaitant changer d’emploi, 39 % citent comme principale motivation les perspectives d’évolution professionnelle, devant le salaire et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tous deux mentionnés par 37 % des répondants.

Le Vietnam est par ailleurs le seul des six marchés étudiés où l’inquiétude concernant l’IA et l’automatisation arrive en tête des facteurs susceptibles de pousser les travailleurs à changer de métier. Cela montre l’influence croissante des technologies sur la perception de la carrière et de l’emploi.

Ces données montrent que le dynamisme actuel de l’économie vietnamienne s’accompagne d’une évolution des attentes des travailleurs. Les entreprises doivent donc non seulement renforcer leurs recrutements et développer leurs ressources humaines, mais aussi créer un environnement de travail mieux adapté aux nouvelles attentes des salariés. -VNA

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