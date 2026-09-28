Économie

Installation du système eCDT sur les navires de pêche : achèvement requis avant le 30 octobre

Hô Chi Minh-Ville demande d’achever avant le 30 octobre 2026 l’installation du système électronique de traçabilité des produits de la pêche (eCDT) sur les navires de pêche d’une longueur d’au moins 6 mètres. Cette mesure vise à renforcer le contrôle des navires et la traçabilité des produits de la pêche, dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

Le déploiement de l’eCDT sur les navires de pêche d’au moins 6 mètres constitue ainsi une mesure importante pour renforcer le contrôle des navires, des captures et de leur traçabilité, et garantir des données électroniques complètes et transparentes dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Photo: VNA
Le déploiement de l’eCDT sur les navires de pêche d’au moins 6 mètres constitue ainsi une mesure importante pour renforcer le contrôle des navires, des captures et de leur traçabilité, et garantir des données électroniques complètes et transparentes dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bui Minh Thanh, a demandé aux services compétents et aux localités côtières disposant de navires de pêche d’accélérer l’installation du système électronique de traçabilité des produits de la pêche (eCDT) et de l’achever avant le 30 octobre 2026.

Selon le document officiel n° 8958/UBND-ĐT du 25 septembre 2026, les localités côtières disposant de navires de pêche ainsi que la zone spéciale de Con Dao doivent sensibiliser et encourager les propriétaires et capitaines de navires d’au moins 6 mètres à les amener dans les ports de pêche pour installer le système eCDT.

Le Service de l’Agriculture et de l’Environnement doit mobiliser du personnel et des moyens pour soutenir l’installation et guider les propriétaires et capitaines dans l’utilisation du système. La Sous-direction des pêches et de la surveillance des pêches coordonnera également cette opération dans les localités ne disposant pas de ports de pêche.

Le Commandement des gardes-frontières de la ville se coordonne avec les autorités locales et les organismes concernés pour guider les pêcheurs dans l’utilisation du système eCDT et les déclarations d’entrée et de sortie des ports. Les navires concernés qui n’auront pas installé le système ne seront pas autorisés à prendre la mer.

Le Service de l’Intérieur suivra et évaluera les résultats de mise en œuvre et présentera un rapport au Comité populaire municipal avant le 10 novembre 2026.

Auparavant, la circulaire n° 81/2025/TT-BNNMT du 31 décembre 2025 avait prévu que les navires de pêche entrant ou sortant des ports doivent passer par le système eCDT. Selon le calendrier fixé, les procédures relatives au récépissé des produits débarqués sont appliquées depuis le 1er mars 2026, celles relatives au certificat des matières premières halieutiques (SC) depuis le 1er juin et celles relatives au certificat d’origine des produits de la pêche (CC) depuis le 1er septembre.

Ces procédures constituent une base importante pour déterminer si les lots de produits de la mer remplissent les conditions d’exportation vers l’Europe.

La décision n° 1516/QĐ-TTg du 10 août 2026, portant plan d’action pour mettre en œuvre les mesures destinées à répondre aux recommandations de la Commission européenne à l’issue de sa cinquième inspection sur la lutte contre la pêche INN, prévoit l’enregistrement dans l’eCDT des navires d’au moins 6 mètres entrant et sortant des ports. Aucun certificat ne sera délivré si les données dans le système sont incomplètes. Le déploiement de l’eCDT sur les navires de pêche d’au moins 6 mètres constitue ainsi une mesure importante pour renforcer le contrôle des navires, des captures et de leur traçabilité, et garantir des données électroniques complètes et transparentes dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. -VNA

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