Société

Hung Yen : 400 drapeaux nationaux remis aux pêcheurs

Un programme organisé à Hung Yen a permis de remettre 400 drapeaux nationaux aux pêcheurs et d’offrir des soins médicaux gratuits à 1.000 habitants.

La Fédération et le Commandement provincial des gardes-frontières ont remis aux pêcheurs 400 drapeaux nationaux et 120 portraits du Président Hô Chi Minh. Photo: VNA
La Fédération et le Commandement provincial des gardes-frontières ont remis aux pêcheurs 400 drapeaux nationaux et 120 portraits du Président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Hung Yen (VNA) – La section de la Fédération de la jeunesse du Vietnam de la province de Hung Yen a organisé le 27 septembre, dans la commune de Dong Tien Hai, un programme de soutien aux pêcheurs locaux.

À cette occasion, la Fédération et le Commandement provincial des gardes-frontières ont remis aux pêcheurs 400 drapeaux nationaux et 120 portraits du Président Hô Chi Minh. Vingt cadeaux ont également été offerts à des familles et personnes en difficulté, tandis que 1.000 habitants ont bénéficié gratuitement de consultations médicales, de conseils de santé et de médicaments.

La province de Hung Yen compte actuellement plus de 730 bateaux de pêche, employant plusieurs milliers de personnes. - VNA

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