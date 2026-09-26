Le dirigeant To Lam rencontre la communauté vietnamienne au Canada

Ottawa (VNA) - Poursuivant ses activités dans le cadre de sa visite d’État au Canada, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, accompagné d’une délégation de haut niveau du Vietnam, a rencontré, dans la soirée du 25 septembre (heure locale), le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne au Canada.



Lors de la rencontre, l’ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Vinh Quang, a présenté un aperçu des activités des représentations vietnamiennes au Canada et de la situation de la communauté vietnamienne dans ce pays. Il a indiqué que la communauté vietnamienne au Canada comptait actuellement près de 300 000 personnes. Les jeunes Vietnamiens au Canada s’intègrent rapidement et participent activement aux secteurs des technologies, de l’éducation, de la recherche et de l’entrepreneuriat.



Prenant la parole lors de la rencontre, le dirigeant To Lam a indiqué que, lors de cette visite, le Vietnam et le Canada avaient décidé d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique, près de dix ans après l’établissement de leur partenariat intégral, en novembre 2017. Il s’agit d’une étape importante qui ouvre un espace de coopération plus vaste, en faisant de la coopération économique et commerciale, des investissements, de la finance et de l’intégration économique les axes centraux et les moteurs des relations bilatérales. Les deux pays renforceront également leur coopération dans les sciences et technologies et la transformation numérique, considérées comme de nouveaux moteurs de croissance, ainsi que dans l’énergie, l’agriculture, l’environnement et le développement durable. Ils favoriseront davantage les échanges entre les peuples et soutiendront la communauté vietnamienne au Canada afin qu’elle s’intègre, se développe et joue pleinement son rôle de passerelle d’amitié entre les deux pays.



Il a souligné que les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays étaient et continuaient d’être consolidées au quotidien par ceux qui vivent, travaillent et sont attachés aux deux pays, la communauté vietnamienne au Canada constituant un pont particulièrement important. Il a souhaité que la communauté vietnamienne au Canada continue de contribuer au renforcement de l’amitié, du partenariat stratégique et des échanges entre les peuples des deux pays.



Le dirigeant vietnamien a déclaré que le Vietnam avait grandement besoin de scientifiques, d’experts, d’entrepreneurs et d’intellectuels dotés de compétences et d’une expérience internationales ainsi que de connaissances, de technologies, de méthodes de gouvernance et de réseaux mondiaux pour contribuer au développement du pays dans la nouvelle ère.



Le secrétaire général du PCV et président de la République To Lam s’est dit heureux et fier de constater que la communauté vietnamienne au Canada continuait de se développer en nombre, affirmant de plus en plus sa position et apportant de nombreuses contributions positives à la vie économique et sociale ainsi qu’à la diversité culturelle du Canada.

Des Vietnamiens au Canada lors de la rencontre avec le dirigeant To Lam. Photo : VNA





Il a précisé que, le 2 août 2026, le Bureau politique avait adopté la Résolution n° 23-NQ/TW sur le travail concernant les Vietnamiens à l’étranger. Celle-ci concrétise les grandes orientations définies par le 14e Congrès national du PCV et marque une nouvelle étape dans la réflexion du Parti, en considérant les Vietnamiens à l’étranger non seulement comme une partie inséparable de la communauté nationale vietnamienne, mais aussi comme l’une des ressources stratégiques importantes contribuant au renforcement de la puissance globale du pays.



Le Parti et l’État continueront également de perfectionner les mécanismes et politiques et de créer un environnement et des conditions favorables permettant aux Vietnamiens à l’étranger de renforcer leur position et leur réputation, de valoriser leurs potentiels et leurs atouts et de contribuer activement à leur pays d’origine, le Vietnam, ainsi qu’au pays d’accueil, a-t-il affirmé.



À cette occasion, le secrétaire général du PCV et président de la République To Lam a hautement apprécié et salué les efforts déployés ces derniers temps par les représentations vietnamiennes au Canada, qui ont accompli leurs missions avec efficacité dans tous les domaines confiés par le Parti, l’État et le peuple, notamment la promotion des relations politiques et diplomatiques, de la coopération économique et de la culture. Il a particulièrement souligné leur attention constante à la communauté vietnamienne et leur travail efficace en matière de protection des citoyens.



Prenant acte des opinions, propositions et recommandations formulées par les membres de la communauté, To Lam a demandé qu’à l’issue de cette visite, les ministères, secteurs et localités concernés procèdent rapidement à un examen et à une étude approfondis afin de trouver des solutions appropriées, mettent en œuvre des mesures plus déterminées pour répondre aux aspirations légitimes des Vietnamiens vivant à l’étranger, notamment de la communauté vietnamienne au Canada. - VNA