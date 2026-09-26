Politique

Le dirigeant To Lam souhaite renforcer les relations entre les partis communistes vietnamien et canadien

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu le 25 septembre à Ottawa le secrétaire général du Parti communiste du Canada, Drew Garvie, exprimant le souhait de renforcer les échanges et le partage d’expériences entre les deux Partis, contribuant ainsi à consolider les relations Vietnam-Canada.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) et le secrétaire général du Parti communiste du Canada, Drew Garvie. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) et le secrétaire général du Parti communiste du Canada, Drew Garvie. Photo : VNA

Ottawa (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État au Canada, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a reçu, le 25 septembre après-midi (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Canada (PCC), Drew Garvie.

Il a affirmé que le PCV attachait toujours une grande importance à ses relations d’amitié traditionnelle avec le PCC, souhaitant que les deux parties renforcent leur coordination, leurs échanges et le partage d’expériences.

Drew Garvie a rappelé les relations traditionnelles entre les deux Partis communistes, nées du mouvement de solidarité avec le Vietnam durant la lutte contre la guerre. L'ancien secrétaire général du PCC Tim Buck avait rencontré le Président Ho Chi Minh à Hanoï en 1963. Le PCC avait également participé aux mobilisations contre la guerre du Vietnam au Canada et avait par la suite continué à entretenir les relations entre les deux partis.

Il a indiqué avoir suivi de près le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et s’être particulièrement intéressé aux orientations de développement définies pour la nouvelle période. Il a félicité le PCV, notamment pour avoir identifié la croissance fondée sur le renforcement de l’innovation et de la gouvernance sociale, ainsi que pour l’attention accordée à l’amélioration de la qualité de vie de la population. Il a souhaité intensifier les activités visant à renforcer l’amitié entre les deux Partis, à consolider leurs organisations et à continuer de contribuer au mouvement communiste et ouvrier international.

Le secrétaire général du PCC a également apprécié le discours prononcé par le dirigeant To Lam lors du débat général de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, notamment les positions du Vietnam sur les questions de paix, de coopération et de développement.

Le dirigeant To Lam a indiqué qu’après 40 années de Renouveau (Doi Moi), le Vietnam avait enregistré d’importantes réalisations à portée historique. Le 14e Congrès national du PCV a défini des orientations et des décisions revêtant une importance décisive, marquant une étape particulièrement importante pour l’avenir du développement du Vietnam dans la nouvelle ère. Le Vietnam déploie actuellement tous ses efforts pour mettre en œuvre ces grandes orientations et décisions.

Il a affirmé que le Vietnam accordait constamment une grande importance à ses relations avec le Canada et appréciait les résultats et les réalisations obtenus dans le cadre du partenariat intégral établi il y a près de dix ans. Il a exprimé le souhait d’élever les relations entre les deux pays vers un cadre stable, durable et efficace, répondant aux intérêts des populations des deux pays et contribuant à la paix et au développement dans la région et dans le monde.

Le chef du Parti et de l'État vietnamien s’est réjoui d’annoncer qu’il avait eu des échanges avec la gouverneure générale, le Premier ministre et les dirigeants du Parlement du Canada. Les deux parties sont convenues d’élever les relations Vietnam-Canada au niveau de partenariat stratégique.

Afin de mettre en œuvre efficacement ce nouveau cadre de relations, les deux parties sont convenues d’élaborer un plan d’action assorti d’objectifs concrets visant à approfondir les relations politiques et diplomatiques, à maintenir la dynamique de coopération économique, commerciale et d’investissement, à renforcer la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, des sciences et technologies, de l’innovation, de l’éducation et de la formation. Elles coopéreront également au sein des forums multilatéraux et sur les questions internationales et régionales, notamment pour maintenir la paix et la stabilité, ainsi que la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale.

Le dirigeant To Lam a souhaité que les camarades du PCC accordent une attention accrue au renforcement des relations entre les deux Partis de manière concrète et adaptée aux conditions de chacun, intensifient les échanges d’informations et le partage d’expériences ainsi que les échanges théoriques et pratiques sur l’édification du Parti, le socialisme, le développement économique associé au progrès et à la justice sociale et la valorisation du rôle du peuple dans le nouveau contexte.

À cette occasion, le dirigeant vietnamien a cordialement invité le secrétaire général du PCC, Drew Garvie, à effectuer une visite au Vietnam. - VNA

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