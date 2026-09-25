Politique

D’anciens experts militaires biélorusses impressionnés par le développement du Vietnam

À Minsk, d’anciens experts militaires biélorusses ayant aidé le Vietnam pendant la guerre ont salué son développement remarquable et réaffirmé leur attachement au pays.

Le général Nguyen Trong Nghia, chef du Département général de la politique (gauche), offre un cadeau à Vasily Ivanovich Braga, président de l'Association des anciens experts militaires bélarusses ayant aidé le Vietnam. Photo: VNA
Le général Nguyen Trong Nghia, chef du Département général de la politique (gauche), offre un cadeau à Vasily Ivanovich Braga, président de l'Association des anciens experts militaires bélarusses ayant aidé le Vietnam. Photo: VNA

Minsk (VNA) – Plusieurs anciens experts militaires bélarusses ayant aidé le Vietnam pendant la guerre ont exprimé leur émotion et leur admiration devant les progrès du pays, lors d'une rencontre à Minsk avec une délégation du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam, conduite par son chef, le général Nguyen Trong Nghia.

S'adressant à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), l’ancien combattant Vladimir Alexandrovich Gvozdovsky a souhaité que le ciel vietnamien reste à jamais paisible et que la guerre ne revienne jamais dans le pays. Plus d'un demi-siècle auparavant, lui et ses camarades d'une unité soviétique de missiles antiaériens avaient combattu aux côtés des soldats vietnamiens pour défendre Hanoï.

Vladimir Gvozdovsky a souligné que le Vietnam était aujourd'hui devenu l'une des destinations les plus attractives pour les touristes. Selon lui, le pays s'est relevé des destructions de la guerre en un peu plus de 50 ans et connaît aujourd'hui un développement remarquable. Il a également appelé la jeune génération à ne jamais oublier le passé héroïque de ses aînés et à en faire une source de fierté.

Pour sa part, l'ancien expert militaire Iosif Aleksandrovich Kruglikov a rappelé qu'il y a 53 ans, alors qu'il était encore très jeune, il s'était porté volontaire pour aider à former les soldats vietnamiens à l'utilisation des missiles antiaériens fournis par l'Union soviétique. Montrant une copie d'une photo exposée au Musée d'Histoire de la Grande Guerre nationale de Biélorussie, il a appelé les jeunes générations à préserver la paix, à multiplier les échanges et à renforcer les relations entre les deux pays.

Vasily Ivanovich Braga, président de l'Association des anciens experts militaires bélarusses ayant aidé le Vietnam, a déclaré que le peuple vietnamien, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, avait montré sa capacité non seulement à combattre, mais aussi à travailler et à développer le pays. Il a souligné qu'en quelques décennies, le Vietnam était passé d'un pays dévasté par la guerre à l'un des pays de premier plan de la région, avec un niveau élevé d'exportations.

Lors de visites organisées par le ministère vietnamien de la Défense, les experts bélarusses ont pu constater les profondes transformations du Vietnam en temps de paix, avec notamment de nouvelles entreprises industrielles, de belles routes, des supermarchés modernes et une offre abondante de produits.

Lors d’une rencontre avec d’anciens experts militaires biélorusses ayant aidé le Vietnam, le général d’armée Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), membre de la Permanence de la Commission militaire centrale et chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, a affirmé que le Vietnam se souvenait toujours avec reconnaissance des contributions et des sacrifices des anciens experts militaires soviétiques, notamment biélorusses, qui avaient accompagné et aidé le peuple vietnamien pendant les années les plus difficiles de la résistance contre l’armée américaine. Leur soutien et leurs sacrifices restent un précieux héritage et un symbole de la solidarité internationale. -VNA

#anciens experts militaires #Biélorussie #Département général de la politique #Armée populaire du Vietnam International
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