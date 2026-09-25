Du bambou et des lotus pour accompagner les Casques bleus vietnamiens à Abyei

Hanoï (VNA) - Le 25 septembre à midi, à l’aéroport international de Noi Bai, le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre de la Défense et chef du Comité de pilotage du ministère de la Défense pour la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, a présidé la cérémonie de départ de l’équipe du génie n°5, appelée à rejoindre la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA).

Soulignant que la participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix constituait une mission honorable confiée par le Parti, l’État et l’Armée, le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang a salué les résultats obtenus par les équipes vietnamiennes précédentes à Abyei, qui ont reçu l’appréciation des autorités et des populations locales, ainsi que de l’ONU et de leurs partenaires internationaux.

Il a demandé à l’équipe du génie n°5 de s’appuyer sur cette expérience, de renforcer la solidarité, le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative, de surmonter les difficultés et de mener à bien les missions qui lui seront confiées, contribuant ainsi à promouvoir l’image du "soldat de l’Oncle Hô" et de l’Armée populaire du Vietnam sur la scène internationale.

Composée de 184 cadres et personnels issus de différentes unités de l’armée et du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, l’équipe n°5 s’appuie sur l’expérience acquise par l’équipe du génie n°4. Avant son départ, elle a suivi des formations spécialisées dans les domaines du génie, des langues étrangères, de la communication, de la médecine, de la logistique, des techniques et de la protection des forces, ainsi que des exercices adaptés aux conditions réelles de la mission. Ses membres ont également échangé avec des partenaires internationaux sur le droit international humanitaire, la prévention des violences sexuelles et la reconnaissance des explosifs.

Particularité de ce départ : les membres de l’équipe emportent quatre plants de bambou vietnamien, qui devraient être plantés dans leur camp à Abyei. Au-delà de leur contribution à l’environnement et à l’aménagement du camp, ces bambous revêtent une forte valeur symbolique, étant étroitement liés à l’histoire et à la culture vietnamiennes.

Des représentants des services relevant du ministère de la Défense assistent à la cérémonie de départ des officiers et militaires de l’équipe du génie n°5. Photo: VNA

Le colonel Nguyen Xuan Thanh, chef de l’équipe, a expliqué que le choix du bambou répondait à la volonté de contribuer à l’augmentation des espaces verts dans le camp, conformément aux encouragements de l’ONU, tout en tenant compte de sa capacité à s’adapter à des conditions climatiques difficiles.

"Nous espérons que le bambou vietnamien s’adaptera et se développera bien. Nous pourrons alors le multiplier et, peut-être, créer une véritable bambouseraie. Nous souhaitons qu’il devienne un symbole du Vietnam au sein de la mission", a-t-il déclaré.

L’équipe emporte également des graines de lotus du lac de l’Ouest, à Hanoï, avec l’espoir de les faire germer et de les cultiver à Abyei.-VNA