La coopération entre les jeunes au service des relations Vietnam-Cambodge

Hanoï (VNA) – Le 25 septembre à Hanoï, Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et des organisations de masse centrales, et présidente du Comité central du FPV, a reçu une délégation de haut niveau de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge.



Celle-ci était conduite par Hun Many, vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique et président de l’Union des fédérations de jeunesse du Cambodge.



Bui Thi Minh Hoai s’est dite convaincue que cette visite contribuerait à rapprocher les jeunes des deux pays, à renforcer leur compréhension et leur confiance mutuelles, et plus largement à consolider les relations Vietnam-Cambodge.



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Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et des organisations de masse centrales, et présidente du Comité central du FPV, et la délégation de haut niveau de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge. Photo : VNA

Saluant les résultats des échanges entre la Fédération de la jeunesse du Vietnam et l’Union des fédérations de la jeunesse du Cambodge, Bui Thi Minh Hoai a souhaité que les jeunes des deux pays multiplient les échanges et que les nouvelles générations soient encouragées à préserver et à cultiver les liens entre le Vietnam et le Cambodge.



Elle a également appelé les organisations de jeunesse des deux pays à renforcer leur coordination dans les forums et mécanismes de coopération régionaux et internationaux, notamment au sein de l’ASEAN, et à proposer ensemble de nouvelles initiatives et activités. L’objectif est de faire connaître à l’international l’image d’une jeunesse vietnamienne et cambodgienne unie, proche et solidaire, tout en mettant en valeur l’amitié traditionnelle entre les deux pays et en contribuant à la paix, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde.



À l’occasion de l’Année d’amitié Vietnam-Cambodge 2027 et du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, Bui Thi Minh Hoai a appelé les organisations de jeunesse des deux pays à organiser des activités commémoratives, à mieux faire connaître l’histoire des relations bilatérales et à développer les échanges culturels entre les deux peuples.



Elle a par ailleurs souhaité que Hun Many continue à favoriser, auprès des autorités compétentes, les conditions permettant à la communauté d’origine vietnamienne de vivre de manière stable et durable au Cambodge et de contribuer au développement du pays.



De son côté, Hun Many a salué les résultats de la coopération entre la Fédération de la jeunesse du Vietnam et l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge. Il a indiqué que les deux parties continueraient à développer les échanges entre jeunes et étudiants, ainsi qu’à organiser des séminaires, des tables rondes et des programmes d’échanges culturels… -VNA