ONU : un expert chinois souligne la portée du discours du dirigeant To Lam

Zhejiang (VNA) – Le discours du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies reflète des vues largement partagées au sein de la communauté internationale et suscite un vif intérêt international, a estimé le professeur Cheng Hanping, directeur exécutif de l’Institut de recherche sur les régions et les pays et directeur du Centre d’études vietnamiennes de l’Université de technologie du Zhejiang, en Chine.



Dans un entretien accordé à la VNA, l’expert a souligné que, selon une opinion largement partagée parmi les spécialistes, les récents déplacements du secrétaire général du PCV et président vietnamien dans plusieurs pays ainsi qu’à New York, aux États-Unis, témoignaient de l’importance croissante accordée par les dirigeants vietnamiens à une diplomatie fondée sur la diversification et l’équilibre, dans un contexte international complexe et incertain.



Cette approche devrait, selon lui, offrir au Vietnam un espace de développement plus large, lui permettant de renforcer ses relations d’amitié avec de nombreux pays et de promouvoir parallèlement les relations bilatérales, économiques et commerciales.



L’élargissement actif de la présence du Vietnam sur la scène internationale traduit également l’esprit d’« autonomie stratégique » clairement affirmé lors du 14e Congrès national du PCV et contribue à renforcer la position internationale du pays. Cette dynamique constitue aussi une base importante pour l’organisation par le Vietnam du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2027.



S’agissant des quatre principaux points avancés dans le discours du dirigeant vietnamien devant l’Assemblée générale de l’ONU, l’expert chinois a indiqué qu’ils reflétaient des vues largement partagées au sein de la communauté internationale.



Premièrement, le secrétaire général du Parti et président vietnamien a insisté sur la coopération et la confiance fondées sur le droit international, face aux désordres de l’ordre international et de la gouvernance mondiale. Il a également réaffirmé le rôle et la position des Nations unies ainsi que l’importance de préserver la crédibilité de l’organisation.



Deuxièmement, il a mis en avant les principes d’équité, d’humanité et d’inclusion afin de remédier aux insuffisances actuelles de la gouvernance mondiale.



Troisièmement, il a réaffirmé l’importance de la gouvernance des technologies, tout en alertant sur les défis éthiques et juridiques liés au développement rapide de l’intelligence artificielle (IA), ainsi que sur les menaces potentielles pour l’humanité.

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Quatrièmement, le dirigeant vietnamien a affirmé que le monde devait continuer à privilégier le multilatéralisme plutôt que l’unilatéralisme, en œuvrant à la construction d’un monde équitable et inclusif, dans le cadre des Nations unies et sur la base du droit international.



Enfin, selon l’expert, le discours a réaffirmé la position du Vietnam : respecter le droit international, promouvoir le dialogue, régler les différends par des moyens pacifiques et contribuer à la paix dans la région et dans le monde. -VNA