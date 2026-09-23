L'ASEAN et la R.de Corée visent des liens économiques plus étroits et plus résilients

Hanoï (VNA) – Les ministres de l'Économie des pays de l'ASEAN et de la République de Corée ont convenu de promouvoir un partenariat économique « plus étroit et plus pragmatique » dans un contexte marqué par la montée des tensions géopolitiques, les conflits régionaux et les mesures commerciales unilatérales, autant de facteurs générant une incertitude accrue pour l'économie mondiale.
Cet accord a été conclu lors de la 23e consultation des ministres de l'Économie de l'ASEAN et de la République de Corée, tenue le 20 septembre à Pasay, aux Philippines. La réunion était coprésidée par la secrétaire philippine au Commerce, Ma. Cristina Roque, et le ministre sud-coréen du Commerce, Park Jung-sung.
Dans une déclaration commune, les ministres ont souligné que les tensions géopolitiques croissantes, les actions commerciales unilatérales et les conflits régionaux mettaient au défi l'ordre international fondé sur des règles. Selon eux, ces évolutions imposent des coûts importants aux entreprises, accentuent les pressions inflationnistes et créent un environnement opérationnel de plus en plus imprévisible, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises.
Les ministres ont réaffirmé leur engagement à renforcer les liens commerciaux et d'investissement ainsi qu'à développer des chaînes d'approvisionnement plus solides et plus résilientes.
Ils ont salué le lancement des négociations visant à moderniser la zone de libre-échange ASEAN-Corée (AKFTA), l'objectif étant de rendre l'accord plus favorable aux entreprises, de faciliter les échanges et de mieux répondre aux évolutions économiques régionales et mondiales.
Les nouveaux domaines envisagés incluent la connectivité des chaînes d'approvisionnement, la coopération énergétique, les matières premières et les produits intermédiaires, le développement durable, l'économie verte et l'économie numérique.
Les deux parties ont encouragé les responsables à œuvrer pour une conclusion substantielle des négociations de modernisation de l'AKFTA d'ici 2027.
Selon les statistiques préliminaires de l'ASEAN, les échanges bilatéraux de marchandises entre l'ASEAN et la République de Corée ont atteint 226,1 milliards de dollars en 2025, tandis que les investissements directs étrangers (IDE) sud-coréens dans la région se sont élevés à 8,9 milliards de dollars. Cette année-là, la République de Corée était le sixième partenaire commercial et la septième source d'IDE pour l'ASEAN. - VNA
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