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Le Timor-Leste prépare les instruments juridiques pour son intégration à l’ASEAN

Le Timor-Leste prépare 60 instruments juridiques pour mettre en œuvre ses engagements et accélérer son intégration effective au sein de l’ASEAN, dont près de 50 devraient être finalisés entre 2026 et 2027.

Le Timor-Leste prépare les instruments juridiques pour son intégration à l’ASEAN


Jakarta, 23 septembre (VNA) – Le Timor-Leste prépare 60 instruments juridiques afin de mettre en œuvre ses engagements et d’assurer son intégration effective au sein de l’ASEAN, après être devenu le 11e membre de cette organisation régionale.

La vice-ministre chargée des affaires de l’ASEAN, Milena Rangel, a déclaré que le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération du Timor-Leste coordonnait ses actions avec d’autres ministères et organismes afin d’élaborer et de finaliser les instruments juridiques nécessaires à cette intégration, dont près de 50 devraient être achevés entre 2026 et 2027.

Selon la responsable, ces instruments juridiques s’inscrivent dans la feuille de route pour la mise en œuvre du pilier « Communauté économique de l’ASEAN » pour la période 2026-2030. Ils couvrent notamment des domaines tels que la facilitation des échanges, la concurrence, la réforme douanière et le fonctionnement des services douaniers. Certains devront être approuvés par le Conseil des ministres ou le Parlement avant leur entrée en vigueur.

Outre ses engagements au sein de l’ASEAN, Mme Milena Rangel a indiqué que le Timor-Leste étudiait attentivement les exigences liées au Partenariat économique régional global (RCEP). Il s’agit d’engagements très contraignants qui nécessitent une évaluation approfondie afin de garantir qu’ils ne désavantagent pas les industries nationales, a-t-elle précisé, ajoutant que le gouvernement timorais menait des études préalables avant d’entamer les négociations y afférentes.

Auparavant, le gouvernement du Timor-Leste avait soumis au Parlement des documents relatifs à l’adhésion à plusieurs instruments économiques de l’ASEAN, notamment l’Accord de l’ASEAN sur le commerce des marchandises (ATIGA), l’Accord-cadre de l’ASEAN sur les services (AFAS), l’Accord de l’ASEAN sur le commerce des services (ATISA), ainsi que des documents connexes concernant la coopération financière, la classification des marchandises et les douanes.

Le gouvernement a estimé que la participation à ces mécanismes faciliterait une intégration plus poussée du Timor-Leste au marché régional, tout en soutenant la diversification économique et en attirant les investissements.

La finalisation du cadre juridique est considérée comme une étape cruciale pour permettre au Timor-Leste de passer de l’adhésion à une intégration effective, en se conformant progressivement aux normes et obligations communes du bloc. - VNA

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#ASEAN #Timor-Leste
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