Le Timor-Leste encourage les femmes à développer des entreprises valorisant les ressources locales



Hanoï, 24 septembre (VNA) – Le Timor-Leste encourage le développement d’entreprises fondées sur les produits et les ressources disponibles localement, en mettant l’accent sur le renforcement des entreprises dirigées par des femmes afin de stimuler la production nationale, de créer davantage de valeur ajoutée et de réduire la dépendance aux importations.



Cette orientation a été présentée par le Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, alors que le pays cherche à élargir sa base productive nationale et à créer davantage de débouchés pour les populations locales.



Cette initiative revêt une importance particulière pour le secteur des petites entreprises, où les entreprises dirigées par des femmes représentent une part importante de l’activité économique, tout en restant majoritairement informelles et de petite taille.



Selon une enquête nationale menée par l’Association des femmes d’affaires du Timor-Leste (AEMTL) entre octobre 2024 et mars 2025, près de 63 % des entreprises dirigées par des femmes interrogées exerçaient dans l’informel ou n’étaient pas enregistrées auprès de SERVE, l’autorité timoraise chargée de l’enregistrement des entreprises et de la délivrance des licences.



Ces entreprises sont principalement concentrées dans le commerce de détail (52 %), la restauration (14 %) et l’élevage (5,5 %). Pas moins de 66 % d’entre elles sont exclusivement gérées par des femmes, la plupart employant au maximum cinq personnes.



Leurs revenus restent par conséquent limités : près de 64 % des entreprises interrogées réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 500 dollars par mois, ce qui montre que la plupart d’entre elles demeurent au stade de l’activité familiale ou de la micro-entreprise.



Dans ce contexte, le passage du commerce à petite échelle à la production, à la transformation et au développement de produits à plus forte valeur ajoutée est considéré comme un moyen d’améliorer la compétitivité de ce secteur. Les produits agricoles, l’agroalimentaire, l’artisanat et d’autres produits locaux à forte identité peuvent ainsi contribuer à créer davantage d’emplois, à élargir les débouchés commerciaux et à accroître les revenus des communautés locales.



Le gouvernement du Timor-Leste prévoit également de renforcer les capacités des entrepreneurs grâce à des formations dans les domaines de la gestion, de l’innovation, du marketing, de la mise en réseau et du développement de produits. Ces compétences sont essentielles pour permettre aux petites entreprises de se formaliser progressivement et d’accéder à des marchés plus vastes.



Dans cette optique, soutenir les entreprises dirigées par des femmes ne permet pas seulement de créer de nouvelles sources de revenus, mais peut également contribuer à accroître la production nationale. En valorisant les ressources disponibles au sein des communautés locales, le Timor-Leste entend développer des produits à plus forte valeur ajoutée, créer des emplois et réduire progressivement sa dépendance à l’égard des produits importés.- VNA

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