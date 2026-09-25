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La Malaisie figure parmi les économies à forte croissance en Asie-Pacifique

Portée par son intégration croissante aux chaînes d’approvisionnement liées à l’intelligence artificielle, la Malaisie devrait connaître en 2026 une croissance économique supérieure à celle de la Chine, dans un contexte de ralentissement global en Asie-Pacifique.

Kuala Lumpur (VNA) - La Malaisie figure parmi les six grandes économies d’Asie-Pacifique dont la croissance réelle du PIB en 2026 devrait dépasser celle de la Chine, grâce notamment à sa participation accrue aux chaînes d’approvisionnement liées à l’intelligence artificielle (IA).

Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques de l’Asie-Pacifique, Moody’s Analytics prévoit que la Malaisie, Singapour, l’Inde et l’Indonésie enregistreront cette année une croissance supérieure à celle de la Chine continentale.

Selon Moody’s Analytics, la croissance du PIB de la région Asie-Pacifique devrait globalement ralentir en 2026. Les économies les plus intégrées aux chaînes d’approvisionnement de l’IA devraient toutefois aller à contre-courant de cette tendance. La République de Corée, Singapour et la Malaisie devraient notamment connaître une croissance plus rapide en 2026 qu’en 2025. À l’exception de la République de Corée, ces économies devraient également afficher une croissance supérieure à celle de la Chine cette année.

Le rapport souligne que la forte hausse de la demande de semi-conducteurs et d’autres produits technologiques a stimulé les exportations de la Chine continentale, de Taïwan (Chine), de la République de Corée et de plusieurs économies d’Asie du Sud-Est, compensant en partie le recul des exportations dans d’autres secteurs.

Toutefois, Moody’s Analytics prévoit un ralentissement de la croissance économique globale de la région Asie-Pacifique, de 4,4 % en 2025 à 4,3 % en 2026, puis à 3,7 % en 2027. La hausse des prix, le resserrement monétaire et les répercussions du conflit au Moyen-Orient devraient peser sur la consommation des ménages ainsi que sur les investissements dans les secteurs manufacturiers et des services traditionnels. -VNA

#Malaisie #économies à forte croissance #Asie-Pacifique
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