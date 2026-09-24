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La Malaisie diversifie son offre touristique pour attirer et fidéliser les visiteurs

La Malaisie a lancé trois nouveaux programmes touristiques totalisant 118 expériences, combinant éducation, gastronomie, agriculture, culture et découverte des communautés locales pour diversifier son offre et encourager les visiteurs à prolonger leur séjour.

Kuala Lumpur. Photo : Xinhua/VNA
Kuala Lumpur. Photo : Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) – La Malaisie a lancé trois nouveaux programmes touristiques proposant au total 118 expériences afin de diversifier l’offre destinée aux touristes nationaux et internationaux dans le cadre de la campagne Visit Malaysia 2026-2027.

Le 23 septembre, le directeur général de l’Office de promotion du tourisme de Malaisie (Tourism Malaysia), Mohd Amirul Rizal Abdul Rahim, a annoncé que les trois nouveaux programmes étaient Edu+ 2.0, EatVenture et Taste of Orchard. Ils ciblent différents segments de visiteurs en combinant éducation, gastronomie, agriculture, culture, nature et expériences au contact des communautés locales.

Lors de la cérémonie de lancement organisée à Saloma Kuala Lumpur, il a estimé que l’élargissement de l’offre touristique encouragerait les visiteurs à revenir en Malaisie pour découvrir de nouvelles destinations, visiter davantage de sites et prolonger leur séjour.

Selon Tourism Malaysia, les 118 expériences se répartissent entre 29 offres pour Edu+ 2.0, 23 expériences gastronomiques pour EatVenture et 66 offres de tourisme agricole pour Taste of Orchard.

Edu+ 2.0 propose des programmes de courte durée destinés aux étudiants internationaux, leur permettant de découvrir la culture et le patrimoine de la Malaisie tout en favorisant les échanges culturels.

De son côté, EatVenture met en valeur la richesse du patrimoine culinaire malaisien à travers des spécialités locales et traditionnelles ainsi que des activités liées à la culture gastronomique. Taste of Orchard est axé sur le tourisme agricole. Les visiteurs peuvent notamment découvrir des vergers, des sites d’éducation agricole, des destinations de tourisme communautaire et des exploitations agricoles.

Selon Mohd Amirul Rizal, les produits de tourisme agricole peuvent créer de nouvelles sources de revenus pour les communautés locales, notamment les agriculteurs, les hébergeurs de type homestay, les guides touristiques, les entreprises de restauration, les artisans ainsi que les micro et petites entreprises. - VNA

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